Colleen Hoover avergonzada después de la batalla legal entre Lively y Baldoni

Carolina Hoover No está contento con cómo terminó.

Hoover, quien escribió el bestseller “Termina con nosotros”, ha abordado la polémica en torno a la adaptación cinematográfica de 2024 de su novela, protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni, diciendo que el conflicto entre los dos actores fue “desafortunado” y “decepcionante”.

“It Ends With Us” fue un éxito inesperado con 350 millones de dólares a nivel mundial, pero la película se convirtió en un pararrayos del drama debido a las disputas entre Lively y Baldoni, quien también dirigió la película para Sony Pictures. Meses después del estreno de la película, Lively presentó una demanda para acusar a Baldoni y su productora Wayfarer Studios de acoso sexual y represalias, alegando que el director y los productores habían lanzado una campaña de difamación contra ella después de que ella se quejara de las condiciones en el set. Un juicio por la demanda de Lively contra Baldoni y Wayfarer Studios está programado para marzo de 2026. Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively.

«Parece un circo» Hoover dijo en una entrevista con la revista Elle. «Cuando hay personas reales involucradas, con sentimientos y emociones reales. Esto realmente ha impactado enormemente las carreras de algunos de los actores. Y lo encuentro todo triste».

Hoover se desempeñó como productor ejecutivo de “It Ends With Us” y visitó el set, pero “no sabía por completo que estaba pasando algo” entre Baldoni y Lively en ese momento. Ahora se está preparando para declarar sobre el caso dentro de unas semanas; de lo contrario, está tratando de «mantenerse alejada de la negatividad».

«Tengo mi propia historia que podría contar, pero no quiero llamar la atención sobre ella y no quiero tener que menospreciar a otra persona para levantarme», le dijo a Elle. «Así que prefiero simplemente ignorarlo y dejar que la gente piense y diga lo que van a decir. Siento que es tan grande en este momento que no hay nada que nadie pueda decir para cambiar la opinión que la gente tenga al respecto, aunque nadie tiene la verdad real. Ni siquiera yo».

Después de esta experiencia, Hoover admite que tiene sentimientos encontrados acerca de la novela, que se basó en la vida de su madre. La historia, que trata sobre la violencia doméstica, sigue a la dueña de una floristería cuyo encantador marido neurocirujano abusa físicamente de ella.

“El libro se inspiró en su historia y ahora nos hace pensar en el trastorno de estrés postraumático”, dijo Hoover sobre su madre. «Me siento muy mal porque casi siento que ella ha pasado por más después de esta película, más dolor del que pasó con mi padre, solo por ver la fealdad de esto».

Hoover reveló que ahora está “casi avergonzada” de decirle a la gente que escribió “It Ends With Us”, pero espera sentirse diferente una vez que concluya el juicio.

«Ya ni siquiera puedo recomendarlo. Siento que [the lawsuit] lo ha eclipsado», dijo el autor. «Casi me da vergüenza decir que lo escribí. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, respondo: «Soy escritor». Por favor, no me preguntes qué escribí. Cuanto más tiempo pasa, más fácil se vuelve todo para todos nosotros. Pero es triste, porque estaba muy orgulloso de ese libro. Y todavía estoy orgulloso de ello, pero menos públicamente. Quizás necesito terapia, no lo sé”.

A pesar del drama, Hoover se ha convertido en una fuerza importante en Hollywood. Paramount lanzó una adaptación de su libro “Regretting You” en octubre y recaudó 82 millones de dólares hasta la fecha. Dos de sus otras novelas, “Verity” y “Reminders of Him”, están siendo adaptadas por Amazon MGM y Universal, respectivamente, para su estreno en cines en 2026.