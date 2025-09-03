Colleen Fahey Rush, veterana de investigación en Viacom, Paramount se va

Colleen Fahey RushUno de los ejecutivos de investigación más antiguos en el sector de los medios está dejando su percha en Paramount Skydancedonde ha trabajado desde 1996.

«En Paramount, la investigación nunca ha sido una operación de trastienda. Nos ganamos un asiento en la mesa, como estrategas, traductores, pronosticadores y consultores. Construimos asociaciones sólidas en toda la organización y en todos los niveles de liderazgo», dijo Rush en un comunicado publicado en LinkedIn. «Entregamos un trabajo riguroso e impactante, pero la verdadera magia estaba en la forma en que lo dimos vida y ayudamos a la organización a activarlo. Juntos, aportamos experiencia en audiencias, contenido, transmisión, productos de consumo, eventos en vivo, medidas y más».

Fahey Rush se unió a la compañía en 1996, cuando estaba vinculada a redes como VH1, logotipo y CMT, y se encargó de examinar la investigación de análisis y ventas publicitarias. Una década después, fue nombrada directora de investigación de todas las redes de cable del antiguo Viacom, que hasta el día de hoy incluyen MTV, Nickelodeon y Comedy Central. Fahey Rush fue a menudo responsable de demostrar cómo el público de televisión de la compañía, en la era lineal, algunos de los más jóvenes de la industria, se comportó y consumieron medios y publicidad.

La cohorte más joven de la compañía a veces le daba licencia para hacer bucles las tendencias de la industria. Cuando el negocio de la televisión estaba trabajando para adoptar un nuevo sistema de medición en 2006 que rastreaba tres días de audiencia para un comercial o contenido, Viacom inicialmente se negó a participaradvirtiendo que sus espectadores más jóvenes probablemente no se contarían tan fácilmente.

Fahey Rush mantuvo su papel director de investigación cuando la compañía pasó por varios cambios: su segunda fusión con CBS y su evolución hacia Paramount Global. Paramount fue recientemente adquirido por Skydance Media, y los ejecutivos de esa compañía han dicho que tienen la intención de reducir los costos con una gran ronda de despidos.

Un portavoz de la compañía no pudo ofrecer comentarios inmediatos.

«Estoy orgulloso de lo que construí, de lo que construimos. Hice amigos increíbles en el camino, y estoy profundamente agradecido por todo», dijo Fahey Rush.