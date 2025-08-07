Colle Regent Abdul Aziz puede ser acusado bajo el artículo de TPPU, esta es su explicación

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Instituto de Aplicación y Supervisión de la Ley de Indonesia (LP3HI), Kurniawan Adi Nugroho evaluó que el Regente de Kolaka del Este, que también es un cuadro del partido Nasdem, Abdul Aziz, podría cargarse bajo el artículo de lavado de dinero (TPPU).

Destacó la fantástica riqueza de Abdul Aziz. Basado en LHKPN informado a KPK El 28 de marzo de 2024, los activos totales de Abdul Azis alcanzaron Rp7,217,149,804.

El mayor activo proviene de la propiedad de tierras y edificios por valor de Rp5.9 mil millones. La tierra y los edificios están dispersos en dos ciudades, a saber, la ciudad de Kendari y la ciudad de Mamuju. Además de la propiedad, Abdul Azis también tiene una colección de vehículos con un valor de Rp900 millones.

Ilustración de evidencia de dinero de la operación de captura de KPK (OTT) Foto : Entre fotos/Indrianto Eko Suwarso

«El KPK debería poder desarrollar una investigación para explorar el origen de la riqueza y si una indicación de una indicación no es natural, entonces el KPK debería emitir el TPPU Sprindik», dijo Kurniawan en su declaración, jueves, 7 de agosto de 2025.

Kurniawan también enfatizó la importancia de los desarrolladores de investigaciones al emitir TPPU Sprindik debido al historial de Abdul Aziz y al proyecto en cuestión Ot.

«Si observa el historial de su carrera política, así como los proyectos que se cuestionan en el OTT, entonces el KPK debería desarrollar una investigación no únicamente en el proyecto llevado a cabo por OTT», concluyó.

Se sabe que, además de la propiedad, Abdul Azis también tiene una colección de vehículos con un valor de Rp900 millones. Los detalles son autos Toyota Hilux por valor de Rp400 millones, Toyota Venturer Cars Rp400 millones, motocicletas KTM 85 SX RP101 millones y motos Yamaha BJ8 Rp13 millones.

Abdul Azis es un ex miembro de la Policía Nacional que se desempeña como jefe regional en el este de Kolaka Regency, sureste de Sulawesi. El propio Abdul Aziz es un cuadro del partido Nasdem.

Koltim Regent Abdul Azis Foto : Antar/Lart Ode Deden Ode A

Inaugurado como un regente definitivo de Koltim el 27 de noviembre de 2023, después de servir anteriormente como regente adjunto y regente interino. El nombre Abdul Aziz ya puede ser familiar para la gente de East Kolaka.

Antes de sumergirse en la política, estaba activo como la Policía Nacional y el asistente del gobernador en ese momento. Abd Azis es un hombre nacido en Enrekang, sur de Sulawesi (South Sulawesi). The Big in Mamuju Regency, West Sulawesi (Sulbar).