Collar con serpiente de los Globos de Oro de Hudson Williams: compre en línea

Para Hudson Williamsel Globos de Oro es una especie de final para una gira de prensa del salón de la fama desde que saltó al estrellato mundial como Shane Hollander en “Rivalidad acalorada.” El recién nombrado galán de Hollywood aprovechó el momento el domingo por la noche, vistiendo una chaqueta de traje blanca de Georgio Armani con escote abierto, omitiendo deliberadamente camisa y corbata para mostrar un collar de serpiente de oro.

Como parte de la emblemática colección Serpenti de Bulgari, el diseño Tubogas se enrolla en oro amarillo con pavé de diamantes y detalles en ónix, utilizando el motivo inspirado en la serpiente característico de la marca que tiene sus raíces en el simbolismo mítico de la sabiduría, la seducción y la transformación. El tema de la serpiente ha sido fundamental para Bulgari desde su lanzamiento en 1948, con la técnica flexible Tubogas que permite que el oro se envuelva con fluidez. Tampoco es la primera vez que se usan joyas con forma de serpentina durante una entrega de premios. El año pasado, Walton Goggins usó varias piezas de joyería con temática de serpientes en los Premios Emmy 2025 como un guiño a una trama fundamental de su temporada de «El loto blanco»

<br />

El viaje de Williams en la moda no comenzó en los Globos: durante la aparición de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” a principios de semana, Williams cambió de marcha con un conjunto Balmain completamente negro que consistía en una chaqueta a medida y piezas a juego, también diseñado por Anastasia Walker. Su momento más destacado en la moda fue una chaqueta de cuero color burdeos recién salida de la pasarela de Todd Snyder que usó en las calles de la ciudad de Nueva York la semana pasada.

Si bien su gira de prensa “Heated Rivalry” podría estar llegando a su fin (por ahora), ya nos ha brindado una gran cantidad de inspiración de moda para aprovechar hasta la temporada 2, así como muchos más momentos de la alfombra roja en su futuro.

Compre el collar Bvlgari exacto que usó Williams a continuación (además de algunas copias más asequibles):

Collar Bvlgari de 18 quilates con diamantes y ónix Serpenti

NO. 1 MÁS VENDIDO Collar de cadena con serpiente de Petit Moments