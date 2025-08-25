Collaboración de Shopee con Hearts2Hearts en la publicidad de campaña de súper compras 9.9

VIVA – Quien no lo sabe Hearts2Hearts? Girl Group Rookie de SM Entertainment le llamó inmediatamente la atención desde su espectacular debut en febrero de 2025. Recientemente, nuevamente robaron la atención a través de una apariencia energética y atractiva anuncio Shopee 9.9 Día de Súper Compras. ¡Con un estilo fresco y juguetón, lograron hacer que la audiencia balancee y cantara juntos!

La colaboración entre Shopee y Hearts2hearts logró presentar algo fresco y alegre. En el anuncio de 30 segundos, Hearts2Hearts hizo que el anuncio fuera más animado a través de la energía emitida naturalmente. Comenzando desde las imágenes en el punto a la dinámica de la química entre los miembros logró hacer cautivados de la audiencia y los fanáticos de los corazones2Hearts. ¿Cómo? A la audiencia se le presenta una voz enérgica combinada con un movimiento de coreografía muy síncrono.

Un toque de alegría al cantar la canción ‘más eficiente, más rápido’, y los movimientos de coreografía impecables y compactos realmente complementan todo el anuncio. No solo acompañando al oído con un tintineo pegadizo, sino que también echó a perder los ojos con un ambiente juvenil y lleno de espíritu típico de los corazones2hearts.

Shopee 9.9 Anuncios del Día de Compras con Hearts2Hearts abiertos con los octavos miembros visuales de los octavos miembros; Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian & Ye-on. Curiosamente, además de cantar y mostrar coreografía con Compact, este anuncio también describe escenas como miembros de selfies, la emoción de comprar en línea y la emoción al recibir paquetes, algo súper cercano a nuestra vida diaria. ¡Esta escena hace que la audiencia sea realmente relevante!

La colaboración entre Shopee y Hearts2Hearts en espectáculos publicitarios ayudó a animar la serie de 9.9 campañas de súper compras. A partir de hoy hasta el 9 de septiembre, los usuarios de Shopee pueden disfrutar de una variedad de ofertas atractivas, como el 99% de los cupones todos los días, las entregas de esterilización del 0% de todos los productos y el franqueo gratuito RP0.

Desde la proyección del anuncio de Sumee 9.9 Super Shopping Day con Hearts2Hearts se lanzó a través de las redes sociales, un video publicitario protagonizado por los ocho miembros de Hearts2hearts inmediatamente Viral. La colaboración de Shopee con Hearts2Hearts cosecha muchos elogios y respuestas positivas de los fanáticos de Hearts2Hearts y los internautas indonesios,

«Esta es la primera vez que guardo anuncios de video»

«¿Muy orgulloso ???????»

«Uda 30 x repito min el anuncio»

«Si el anuncio es modelan, no me saltaré yee min ???? ❤️»

«Mis 8girls ????????????????

«Yaaa ~ directamente H2H. ¡Gas de Shopee!»

«¿Listo para comprar ????»

Por supuesto, ¿quién quiere perderse el anuncio del día de compras Shopee 9.9 con este corazón2hearts? Esta emoción fue bienvenida con entusiasmo, incluso algunas celebridades y contenido de creadores, como Aurel Hermansyah, a Raffi Ahmad se unió para compartir este anuncio en sus redes sociales.

Las respuestas positivas también continúan llegando y se pueden ver en la columna de comentarios en la carga de Shopee Indonesia. Muchos admiten que la campaña de Shopee con Heart y hace que sus manos haga clic automáticamente en el botón de compra.

Especial, los fanáticos de Hearts2Hearts, también expresaron su apoyo y orgullo en la columna de comentarios. Muchos de ellos elogian las imágenes y la apariencia de los ocho miembros que se ven perfectos, mientras aprecian Shopee por presentar con éxito la colaboración que se siente fresca, juguetona y muy cerca de los corazones de los fanáticos.

Hearts2Hearts, también conocido como H2H, es un grupo de chicas bajo los auspicios de SM Entertainment que debutó el 24 de febrero de 2025 con el álbum único The Chase. Hearts2Hearts han demostrado que no son solo novato ordinario. Acabo de debutar, inmediatamente ganaron el Premio al Novato del Año en los Seoul Music Awards (2025) y al Mejor Artista Nuevo en los Asia Star Entertainment Awards. Su primer sencillo, The Chase, incluso tuvo tiempo de ingresar al Billboard Global Excl Chart. A nosotros. H2H es querido debido al carisma de sus miembros, habilidades vocales y un fuerte rendimiento escénico, y su concepto que se centra en «conectar corazones con los fanáticos» a través de la música.

¡Vamos, mira la apariencia emocionante de Hearts2Hearts en el anuncio del Día de las Súper Compras Shopee 9.9 que se ha emitido en el canal de YouTube Shopee Indonesia y varias otras plataformas de redes sociales! No se pierda las atractivas filas promocionales, como el 99% de los cupones todos los días, Spaylatter con 0% de entregas para todos los productos y el franqueo gratuito de RP. Visita directamente: https://shopee.co.id/m/9-9 ¡ahora mismo!