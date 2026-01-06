Colin Firth me salvó cuando me desmayé en Cannes

Elle Fanning hablé recientemente con En revista para la edición Great Performances de la publicación y la recordó infame incidente de desmayo en el 2019 cannes Festival de Cine, donde el actor estuvo presente como miembro del jurado del concurso. Fanning se desplomó mientras estaba sentada en la cena del Chopard Trophee y dijo Colin Firth Inmediatamente acudió en su ayuda.

“Sí, mi vestido estaba demasiado ajustado”, dijo Fanning. «Mi hermana estaba sentada en otra mesa y vio que mi silla caía completamente hacia atrás. Es algo gracioso, muy dramático. Colin Firth estaba allí y corrió a mi lado. Fue la comidilla del festival. Pero soy conocido por desmayarme. En la escuela, me desmayaba mucho. Crecí como siete pulgadas en un año, y supongo que mi cuerpo estaba creciendo tanto que tuve mal de altura».

Variedad estaba en la escena en 2019 cuando Fanning se desmayó. El director del festival, Thierry Fremaux, acababa de presentar al actor Francois Civil en el escenario cuando Fanning se desplomó y se cayó de su silla mientras estaba sentada a la mesa. Estaba sentada en una mesa junto a su hermana Dakota Fanning, quien ayudó a la actriz a ponerse de pie antes de que la seguridad se la llevara. Más tarde, Fanning publicó sobre el incidente en su Instagram, diciendo que estaba «todo bien» y que su vestido simplemente era «demasiado ajustado».

Fanning formó parte del jurado del concurso de Cannes en 2019 junto a directores como Yorgos Lanthimos, Kelly Reichardt, Paweł Pawlikowski y Alice Rohrwacher, entre otros. El director de “Birdman” y “The Revenant”, Alejandro González Iñárritu, fungió como presidente del jurado. El grupo hizo historia al otorgar la Palma de Oro a “Parasite” de Bong Joon Ho, que se convirtió en la primera película surcoreana en llevarse el máximo galardón de Cannes. «Parasite» ganó el Oscar a la mejor película. Otros ganadores notables de Cannes incluyeron a Antonio Banderas como mejor actor por “Dolor y gloria”.

Cannes ha proyectado varias películas protagonizadas por Fanning a lo largo de los años. El año pasado, Fanning estuvo presente con “Sentimental Value”, de Joachim Trier, ganadora del Gran Premio. También protagonizó “The Beguiled” de Sofia Coppola, que ganó el premio al mejor director en el festival de 2017. Coppola fue apenas la segunda mujer en ganar el premio al mejor director en la historia de Cannes. Fanning también fue la estrella de “The Neon Demon” de Nicolas Winding Refn, que fue una de las entradas más divisivas en el Festival de Cine de Cannes de 2016 y provocó aplausos y huelgas durante su estreno.

Fanning ha estado en el circuito de premios esta temporada con “Sentimental Value”, que inmediatamente generó rumores sobre los Oscar en Cannes. La película es la candidatura de Noruega al Oscar al largometraje internacional.