Colin Farrell está protagonizada por el cine de Netflix

Netflix ha presentado el primer trailer para Edward Berger‘s «Balada de un jugador pequeño«Protagonizando Colin Farrell.

En la película, Farrell interpreta a Lord Doyle, un hombre que pasa todo el día y la noche en los pisos del casino de Macao. Mientras lucha por mantenerse al día con sus deudas, Dao Ming de Fala Chen, un empleado del casino, aparece para salvarlo. Mientras tanto, Tilda Swinton interpreta a una investigadora privada llamada Cynthia Blithe, que está caliente en su sendero y lista para enfrentarlo sobre su pasado.

El thriller psicológico es el seguimiento de Berger de «Cónclave» y se basa en un libro de Lawrence Osborne. El guión está adaptado por Rowan Joffe, mejor conocido por escribir «28 semanas después» (2007).

La película reúne a Berger con su equipo de artesanos, incluido el director de fotografía James Friend, el diseñador de producción Jonathan Houlding, el diseñador de disfraces Lisy Christl, el editor Nick Emerson y el compositor Volker Bertelmann.

Berger se ha ganado la aclamación en los últimos años. Su remake en alemán de «All Quiet in the Western Front» (2022) fue nominado a la Mejor Película y ganó cuatro premios de la Academia, incluida la función internacional. También estableció un récord de BAFTA con siete premios, el más en la historia de los premios. Berger siguió ese éxito con «Confílse», que obtuvo un mejor guión adaptado Oscar para Peter Straughan a principios de este año.

Farrell disfruta de un año de estandarte después de ganar su primera nominación al Emmy por retratar a la amenazante Oz Cobb en la miniserie spin -off de Batman «The Penguin».

Netflix ha programado la película para un lanzamiento principal: se abre en los cines de EE. UU. El 15 de octubre, llega a los cines del Reino Unido e Irlanda el 17 de octubre, y debuta en el streamer el 29 de octubre. Antes de eso, la película se proyectará en TIFF y otros festivales de cine de otoño, incluido el Festival de Cine de Zúrich donde Farrell recibirá el premio Golden Icon Award.

«Ballada de un pequeño jugador» es producida por Mike Goodridge y Matthew James Wilkinson.

