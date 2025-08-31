Colin Farrell es más grande que la vida

¿Cuándo se convierte un hábito en el juego en un problema de juego? ¿Es cuando estás en tu último billete wadded, que mantienes relleno en tu calcetín hasta que se ha gastado todo lo demás? O tal vez es ese momento extremo que te ves obligado a fingir tu propia muerte, solo para tirar a tus acreedores. Seguramente las cosas se han salido de control cuando el gobierno británico envía a un detective privado (que se parece horrible a Tilda Swinton) hasta Macao para recoger la fortuna que estafó de una anciana desprevenida para subsidiar su adicción.

En «Balada de un jugador pequeño«, Colin Farrell es un imprudente rollero, todo sudor flop y bravuconería falsa, que se ha establecido en un decadente hotel de casino chino. Tiene tres días para resolver su factura de hotel HK $ 145,000, o de lo contrario lo atienden a las autoridades. (Por ahora, no enviarán otra botella de burbujas a su sitio o lo permiten utilizar el servicio de la casa). Va por la ventana del comedor donde está comiendo, y luego nos damos cuenta de cómo se ve el fondo de roca: un cadáver arrugado sobre un automóvil en el estacionamiento de abajo, habiéndose salido del techo solo momentos antes.

Edward BergerEl seguimiento de opuesto polar del «Concónimo» del año pasado es también el opuesto polar de las películas que parece parecerse: películas como «Dejar Las Vegas», «Under the Volcan» y «Gems sin cortar», donde los hombres desesperados (siempre hombres) queman el fusible hasta el rápido. El personaje de Farrell se llama a sí mismo Lord Freddy Doyle, aunque de hecho, es poco más que un fraude, gastando el dinero de otras personas en busca de cualquier emoción que gane. Pero no está ganando este hombre que quiere. Es lo que fácil viene, fácil se va donde el dinero está preocupado. Doyle está motivado por el miedo a la ruina financiera completa y cualquier consecuencia que pueda traer.

Los lugareños llaman a chicos como este CementerioO Ghosts, que no se siente bien para Doyle, que es todo menos invisible, caminando por la ciudad con su traje de burdeos a medida, ascot cuidadosamente atado y guantes amarillos brillantes. Este extranjero conspicuo parece un cruce entre Quentin Crisp y un proxeneta Harlem de los años 70. No se mezcla exactamente, aunque, para ser justos, se necesita mucho para competir con los llamativos casinos de neón que se elevan sobre él como el horizonte de Rouge City de Spielberg en la «inteligencia artificial» de Spielberg.

«Señor» Doyle es lo que podríamos llamar CAD. Él cree que un hombre puede reinventarse en Macao, pero su pasado sigue alcanzándose con él. Eso es lo que el detective privado con los zapatos baratos y las gafas de diseñador, que se llama a sí misma Betty, pero realmente se llama Cynthia Blithe (que sería Swinton), sirve para recordar. Ella está allí para recolectar algo como un millón de libras, que Doyle le debe a su cliente. Él prácticamente no tiene ninguno a su nombre, pero si ella solo lo ve 500 quid, puede convertirlo en lo suficiente como para cuadrar sus deudas (bueno, algunas de ellas, al menos).

«¿Cómo combatir y bailar?» Él dice. «Podemos llegar a algún tipo de arreglo». Blithe obliga, y efectivamente, como una especie de mago, Doyle comienza a ganar. Pero todavía está muy lejos de un millón, y Blithe (que no se parece a ningún detective que hayamos visto antes) le da 24 horas. Para un llamado jugador pequeño como este, los plazos no significan mucho. Todo es negociable. Y así, la película se vuelve cada vez más agotadora, viendo a Farrell oscilar de bajo a alto, ya que DP James Friend empuja su cámara alta en sus poros, o de lo contrario dispara al actor desde la mitad de la ciudad, por lo que no es más que una pequeña mancha en un mundo excesivo.

Adaptado del libro de Lawrence Osborne, «Ballada de un jugador pequeño» debería sentirse como un cine negro (Doyle podría ser levantado de una de las novelas de Graham Greene), pero Berger lo toma en la otra dirección. Visualmente, es una película impresionante y vibrante, tan detallada y decadente como «The Great Beauty» de Paolo Sorrentino, con los colores entrecerrados a una paleta Wong Kar Wai. Hong Kong está a un tiro de piedra, después de todo, aunque Doyle es Persona Non Grata allí. Se ha quedado sin opciones, después de haber agotado su crédito en el Casino Rainbow, donde una abuela sucia (Deanie IP) lo limpia en Baccarat.

Ingrese el equivalente suelto de la película de una mujer fatal, Fala Chen (Dao Ming), que presta dinero a los perdedores a precios exorbitantes, pero ve algo en Doyle que, francamente, el resto de nosotros no. Los dos pasan una noche juntos junto a la orilla, y Doyle se despierta con números escritos en su palma: una prueba de carácter que plantea su ya rimbombante redención/autoinmolación de varias muescas más altas. Es difícil seguir cuánto de lo que está sucediendo a partir de aquí es real, ya que Berger nunca estableció realmente cómo funciona la gravedad en este mundo.

Vemos a Doyle recuperarse en la cima, pero la montaña rusa se ha salido de los rieles en este punto. Un minuto, está teniendo un ataque cardíaco, al siguiente está palpitando puestos de langosta en su rostro. No es culpa de Farrell’s. El actor está totalmente comprometido con esta ansiosa caricatura de un hombre que no sabe cuándo dejarlo dejar de fumar, pero la psicología de Doyle está en todo el mapa. En comparación con los grandes retratos de personas dominadas por su compulsión de juego: «Bahía de los ángeles», «Bob le Flambeur», «Mississippi Grind», «The Cooler» – «Ballad of a Small Player» se ve genial, pero carece de la visión humana fundamental para convertirlo en un ganador.