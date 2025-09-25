Colin Farell habla de adicción, suerte en ‘balada de un jugador pequeño’

Colin Farrell, que está en el Festival de Cine de San Sebastián con Edward Berger‘s «Balada de un jugador pequeño«, Habló en la conferencia de prensa de la película sobre su preparación para jugar al adicto al juego Lord Doyle en el thriller de ritmo rápido.» Está bastante bien, ahora mi historia con adicción, pero no creo que tengas que ser un adicto para jugar un adicto «, dijo con franqueza.» Encontré. [Doyle’s] Empuja interno y tirón para ser un lugar encantador para comenzar «.

«Es alguien que no cree en su propio valor, que es muy egocéntrico hasta el punto de ser despreciable», continuó. «Todavía no tengo respuestas a nada en el guión; solo tengo la experiencia de estar frente a la cámara con mis compañeros actores. En cuanto a los preparativos, supongo que tengo algún tipo de TOC que se le da buena vida a la actuación porque puedes obsesionarte con los personajes y tal vez imaginar su historia, su propia historia de origen personal».

«Ballad of a Small Player» está jugando en la selección oficial en el Festival Vasco solo un año después de que el «Cónclave» de Berger se inclinó en el mismo evento. Adaptado de la novela de Lawrence Osborne, la película encuentra a Lord Doyle a la deriva en la Meca del Juego de Macao de Macao mientras su pasado y sus deudas lo alcanzan. Cerca del punto de ruptura, el hombre se encuentra con un espíritu afín que podría mantener la llave de su salvación.

Hablando sobre los aspectos prácticos de interpretar a un jugador, Farrell recordó haber pasado tiempo dentro de los extensos casinos de Macao y aprender sobre una adicción que está «agradecido» de no haber experimentado. «El juego es una aflicción que nunca se acercó a mí. Me alegra decir que solo dañé mi cuerpo y mi cerebro, no mi cuenta bancaria».

«Fue interesante ver algunos de los altos rodillos en Macao. Redujeron un dinero muy serio. Un día en el backstage, uno de los gerentes de piso dijo: ‘Teníamos dos jugadores anoche y la casa fue bastante bien’. Le dije: ‘¿Qué está bastante bien para la casa?’, Y él dijo: ‘Al final de cuatro horas de juego, teníamos hasta 24 millones [Hong Kong Dollars]. ‘»

«La oportunidad está ahí, ese tipo de aspiración para tener ese momento de buena fortuna y vivir la vida que sientes te dará la alegría definitiva y la máxima felicidad», agregó. «Todos entendemos en esta etapa de mirarnos y el mundo que los materiales son bien y geniales, y yo digo que como alguien muy afortunado de haber experimentado muchas cosas materiales en mi vida, pero si buscas satisfacción, felicidad, alegría, conexión, es el oro tonto».

Cuando se le preguntó acerca de los entresijos de la tarjeta en la película, Farrell dijo que se volvió un poco «tedioso» a veces debido a la repetición. “Pasamos mucho tiempo en los pisos del casino durante la realización de esta película, y no puedo decir que no se volviera tedioso en ciertos momentos, pero [Edward] Sabía que no siempre se trataba de estar emocionado en ese momento «.

Farrell elogió cómo Berger se acercó a las insertos con información de fondo tanto en «balada» como en «cónclave», afirmando que «demasiados insertos pueden ser didácticos y llevar mi atención a un lugar donde no creo que sea necesario, pero con Edward, los primeros cinco minutos de ‘conclave’ tienen un idioma completamente cinematográfico a su uso de insertos». Con «Ballada», incluso si Farrell encontró la repetición más malhumorada, dijo que todavía era «una alegría estar cerca», el director y testigo de «el increíble lenguaje creativo que ocurre» en esos momentos de artesanía técnica.

Cuando se le preguntó sobre sus pensamientos sobre la suerte, dado que su Lord Doyle es un hombre perpetuamente persiguiendo el concepto esquivo, el actor irlandés dijo: «Nunca podemos elegir cómo nos enfrenta la vida. Podemos elegir cómo responder a esa confrontación».

«Simplemente conoces la vida donde te conoce, y haces lo mejor que puedes», continuó. «Alguien que vive en una mansión de 30 mil pies cuadrados en Bel Air podría poner 20 dólares en una carrera de perros y perder y decir: ‘Jesús, tengo mucha mala suerte’. Es muy subjetivo, la idea de la suerte.

«Ballad of a Small Player» se abre en los cines de EE. UU. El 15 de octubre, llega a los cines del Reino Unido e Irlanda el 17 de octubre y se estrena en Netflix el 29 de octubre.