Colin Cowherd llama a los 49ers en la oficina principal en medio de problemas de lesiones

Es la semana 2, pero el San Francisco 49ers‘La profundidad en la ofensiva se está probando temprano con lesiones a Brock Purdy, George Kittle y Brandon Aiyuk.

Para Purdy, Mac Jones se hará cargo del centro. Como resultado, San Francisco tendrá un jugador que haya comenzado juegos en la NFL, pero reemplazar a Kittle podría ser un desafío ya que nadie detrás de él puede llenar esos zapatos.

Mientras tanto, al final del receptor, Ricky Pearsall parece ser alguien que podría desempeñar el papel de Aiyuk. Pearsall tuvo cuatro recepciones para 108 yardas de recepción en la victoria de la Semana 1 de los 49ers sobre la Seattle Seahawks.

No obstante, el anfitrión de FS1, Colin Cowherd, está llamando a la oficina principal de los 49ers por su incapacidad para tener una profundidad que pueda superar lesiones como las que están experimentando para comenzar la temporada.

«Esta es una organización, No. 1, son frágiles y el número 2, por mucho que me guste John Lynch, se han perdido en demasiadas selecciones superiores». Cowherd dijo la edición del 11 de septiembre de «The Herd».

«Entonces, cuando ocurren las lesiones, no tienen un depósito de profundidad … San Francisco cedió dos primeros por Trey Lance, Miss. Jake Moody, pateador de tercera ronda, desastre. Javon Kinlaw, primera ronda, señorita».

49ers criticados por decisiones de agente libre

Cowherd continuó golpeando a los 49ers por su pobre dibujo, lo que los dejó delgados y vulnerables cuando las lesiones sonan. El anfitrión de FS1 señaló que San Francisco ha hallado en la agencia libre.

«Incluso en la agencia libre, fueron por Javan Hargrove», agregó Cowherd. «Eso fue dinero desperdiciado. Entonces, cuando ves la NFC en este momento, Hay tres equipos que pasan La prueba de los ojos, y todos tienen algo en común. Los Packers se ven rápidos, jóvenes y atlético. La defensa de los Rams lo hace y las águilas en ambos lados.

«Y la razón es que han clavado el draft. Y eso es lo que me preocupó de San Francisco. No solo que eran frágiles y un poco viejos, sino que han perdido en tantas selecciones de draft. Cuando te golpean, así es como te ves. Al entrar en Nueva Orleans con la oportunidad de perder con el primer o segundo equipo en la liga».

Debería haber Preocupaciones Sobre Mac Jones?

Jones podría estar bajo el centro durante algunas semanas, por lo que los 49ers esperanza Esta firma de agente libre funciona a su favor. Antes de Jones probablemente comenzando contra los Saints, el analista de la NFL de ESPN, Mina Kimes, compartió una toma preocupante con respecto a la primera Patriotas de Nueva Inglaterra mariscal de campo recibiendo la llamada para reemplazar al Purdy lesionado.

«Me pregunto si la situación en torno a Mac Jones es lo suficientemente buena como para permitir que este delito siga rodando», Kimes dijo la edición del 11 de septiembre de «The Rich Eisen Show». «La línea ofensiva tenía muchos problemas. Brock Purdy estaba muy bajo presión, ciertamente en contra Muy bien [Seattle Seahawks] defensa.

«El juego de carrera se veía bien con [Christian] McCaffrey de vuelta. Por supuesto, no tienes a Brandon Aiyuk. Ricky Pearsall se veía bien, pero este no es Mac Jones entrando en el Ferrari y siendo dado las llaves. Si esto era Hace un par de años, me sentiría muy diferente sobre él Ser ranurado en esto.

«Y, por supuesto, Kyle Shanahan es una de las mejores llamadas de juego en el negocio, pero esta no es una gran situación en la que está entrando. Entonces, soy bastante escéptico con la ofensiva de los Niners con Mac Jones».