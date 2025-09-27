Colin Cowherd da su opinión sobre el loco juego de USC-Illinois

El juego del sábado entre Illinois y USC fue todo y algo más.

Illinois estuvo despierto durante la mayor parte del juego y casi lo regaló en el último cuarto cuando el corredor Ca’lil Valentine buscó el balón en la zona final con la oportunidad de subir por dos puntajes.

USC recuperó el balón para un touchback y marchó por el campo para tomar una ventaja de 32-31, gracias a un gran pase de touchdown de Jayden Maiava y una captura aún mejor del receptor abierto Makai Lemon. Lemon fue el MVP de los troyanos, terminando con 11 recepciones para 151 yardas y dos touchdowns.

Los troyanos necesitaban una parada en el impulso posterior, pero no pudieron obtener uno, lo que resultó en la lucha contra el pateador de Illini David Olano haciendo un gol de campo de 41 yardas ganador del juego cuando el tiempo expiró. Le dio a los troyanos su primera derrota del año después de que llegaron a un inicio de 4-0.

Después de la pérdida de los troyanos, Colin Cowherd de FS1 tuiteó sus pensamientos sobre el juego y confirmó que el Fighting Illini merecía ganar.

«USC hizo varias jugadas grandes para mantenerlo cerca y eventualmente tomar una delantera, pero el juego fue controlado principalmente por @Illinifootball. Absolutamente merecían ganar «, Cowherd tuiteó.

Este fue uno de los mejores juegos de la ventana temprana y podría ser una vista previa de lo que vendrá a fines de la tarde y ventanas de la tarde.

Gus Johnson se volvió loco durante el balón suelto de Ca’lil Valentine

Gus Johnson y Joel Klatt estaban en la llamada para este juego en Fox, y Johnson conoció el momento Cuando Valentine buscó en la zona de anotación. Su voz se rompió un par de veces antes de entregar «Holy Chicago» una vez que USC recuperó el balón suelto.

Él también Dio una gran llamada Cuando Olano llegó a la patada ganadora del juego para Illinois a medida que expiró el tiempo. Los fanáticos del fútbol universitario generalmente se mezclan con Johnson, pero él sabe cómo amortarse en grandes momentos.

El horario de USC está a punto de ser aún más difícil

El enfrentamiento de USC contra Illinois es solo el comienzo de un tramo realmente difícil durante el horario del programa. USC tendrá su semana de descanso la próxima semana (4 de octubre) antes de organizar Michigan el 11 de octubre.

Podría ser aún más difícil el 18 de octubre cuando USC viaja a South Bend para enfrentarse al rival Notre Dame. Notre Dame viene de una victoria dominante de 56-13 sobre Arkansas el sábado y ahora tiene 2-2 en la temporada después de perder sus dos primeros juegos contra Miami y Texas A&M.

Un viaje a Lincoln, Nebraska, se avecina para la USC después de estos dos juegos el 21 de octubre. Aunque Nebraska no está unido en este momento, Memorial Stadium sigue siendo un lugar difícil para jugar para los equipos opuestos.