Coleman Family House perdida en LA incendios después del rodaje

Alerta de spoiler: Esta historia contiene Spoilers menores para «Viernes más extraño«Que ahora está en los cines.

«Freakier Friday» tiene lugar en la misma versión bañada por el sol de Los Ángeles que el «Freaky Friday» de 2003, donde una niña puede andar en bicicleta hasta el océano para una rápida sesión de surf preescolar. Pero esta vez, la directora Nisha Ganatra y la diseñadora de producción Kay Lee («Insegure») también querían mostrar otro lado de la ciudad.

La secuela se acelera con Lindsay Lohan regresando como Anna y Jamie Lee Curtis Como su madre Tess Coleman, 22 años después de su primera comedia de intercambio de cuerpo. Ahora, Anna tiene una hija adolescente propia, Harper, interpretada por Julia Butters, y se produce más caos cuando la rivalidad de Harper con su nueva hermanastra (Sophia Hammons) se sale totalmente fuera de control.

«Queríamos movernos hacia el este hacia más enclaves de cadera de Los Ángeles, porque como Anna, el personaje de Lindsay Lohan, ha crecido y tiene un hijo propio, como madre soltera y una estrella de rock, probablemente habría navegado de forma natural y orgánica hacia el este a los vecindarios hipipper», dice la gerente de la ubicación Danny Finn.

Los personajes de «Freakier Friday» deambulan por la ciudad, montando scooters en Echo Park Lake, pasando por Silver Lake’s Café Tropical, el Teatro de Los Feliz y Jeni’s Ice Cream, obteniendo hamburguesas en Pete’s In Eagle Rock y conduciendo por el Distrito de las Artes y el primer puente callejero en el centro.

Agarrando todos esos lugares «se sentía como una película independiente», recuerda Lee. «Nuestro director de fotografía estaba operando la cámara y Nisha solo estaba trabajando con un monitor de mano, y era una tripulación realmente pequeña».

Aunque varias series de televisión se han comprometido recientemente a filmar en Los Ángeles, «Freakier Friday» es una de las pocas películas de estudio para filmar en la ciudad. A medida que la producción continúa extendiéndose en todo el mundo, solo tres características de los principales estudios lanzados en 2024 filmaron una cantidad significativa dentro de la zona de 30 millas, según Filmla.

«Estoy obsesionado con Los Ángeles en la película. Me encantan las películas de Los Ángeles y realmente no tenemos muchas oportunidades para filmar características en Los Ángeles como solíamos hacerlo», dice Finn.

Finn estaba particularmente feliz de ver a la estrella de «Halloween» Curtis regresar a South Pasadena, donde el icónico slasher era películas, para las escenas ambientadas en la casa de Anna. Ganatra, quien creció en la pintoresca ciudad, imaginó la película capturando un ambiente similar a John Hughes, según Finn. «Fue realmente genial ver a Laurie caminar allí», dice.

La recesión en la producción puede causar estragos en la vida familiar, mientras los miembros de la tripulación entrecruzan el mundo por el trabajo. «Cualquier proyecto que pueda filmar en Los Ángeles, estoy muy agradecido», dice Lee. «Tenemos las mejores tripulaciones y los mejores recursos. Siento que he tenido la suerte de trabajar en programas que realmente muestran diferentes partes de Los Ángeles o creando un LA adecuado para la historia. Y me entristece que no esté tan ocupado como estaba».

«Será un esfuerzo de equipo y se necesitará una aldea para mantener la producción aquí», dice Finn. «Solo queremos al menos estar en esa lista de uno de los mejores lugares para filmar. Nunca apuesto contra Los Ángeles»

«Cerrar el primer puente de la calle para ese truco de automóvil fue un par de llamadas telefónicas y muchos correos electrónicos y un par de tutoriales», observa el gerente de ubicación: «No creo que haya otra ciudad que tenga la infraestructura para lograr algo de esa magnitud con un par de pulsaciones de pulsaciones y conversaciones».

A continuación, Lee y Finn detallan algunos de los lugares más importantes que dieron forma a la apariencia de «Freakier Friday», y cómo varios lugares fueron afectados más tarde por los devastadores incendios de enero.

«Freakier Friday» regresó para disparar en la casa de la familia Coleman en Pacific Palisades, pero la casa fue quemada más tarde en los incendios de Los Ángeles.

Disney

La casa de Coleman

La casa de estilo tradicional en la que Anna creció desde «Freaky Friday» estaba ubicada en Pacific Palisades. «Freakier Friday» disparó en el verano de 2024, y seis meses después, todo el vecindario fue borrado en el incendio de Palisades. Al otro lado de la ciudad, el torneo de pickleball de la película fue filmado en el Altadena Town & Country Club, que también se perdió en los incendios.

Pero incluso antes de los incendios, los cineastas ni siquiera estaban seguros de que pudieran regresar a la casa original.

«Era importante que Nisha y el equipo pudieran tener una línea transcurrida a eso: la cerca blanca de piquete y el toque blanco y lo dulce y hermoso que era. Y así queríamos mantener eso como la casa de Coleman. Queríamos crear esa conexión», dice Lee.

Pero hacer contacto no fue fácil al principio. Finn dice que después de que la tripulación llamó al timbre y dejó notas en la casa, quedaron perplejos cuando nunca recibieron respuesta. Finalmente encontró el número de teléfono de la casa en el papeleo de la primera película.

«Así que encuentro este teléfono fijo y número de teléfono en esta carpeta de 20 años, y arrojo un granero Mary y yo llamo y un viejo contestador de contestadores responde. Dos minutos después, un número de teléfono llamado, un número de teléfono diferente, el mismo código de área. Y ella dijo ‘Hola, soy yo’. Era el mismo propietario. (El propietario, un artista, había estado pintando arriba con auriculares y no había escuchado el timbre o notó los volantes).

«Así que fue el único lugar de la película original a la que volvimos», dice Finn, «en lo que se suponía que era nuestro último día de producción, la mayoría del elenco principal trabajó en ese lugar, por lo que fue una forma genial de envolver. Es tan trágico que perdimos esa casa. Todo ese bloque se ha ido».

Lindsay Lohan visita a Chad Michael Murray en la sala de discos en Hollywood.

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection

La sala de registros

Curtis y Lohan van a visitar la vieja llama de Lohan de la primera película, Chad Michael Murray, en su funky disco discográfica en el distrito de vinilo de Hollywood. Pero el equipo rediseó la tienda para darle una textura adicional.

«Ella tiene una vieja amiga que posee una tienda de discos en Hollywood, y en la película se llama la sala de discos. Y en la vida real es la sala de discos y es una gran tienda de vinilo en Selma», dice Finn.

Lee explica: «Cuando entras, es muy parecido al espacio de un coleccionista y hay toneladas y toneladas de registros allí, y es realmente difícil ver el espacio en sí mismo. Pero sentí que realmente podría ver la posibilidad. Desmontamos muchas de las mercancías y la barra probablemente fue un corazón que era un corazón, lo que era muy divertido.

Julia Butters y Sophia Hammons hacen la escena en la despedida de soltera en Break Room 86.

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection

The Line Hotel, Operaire Restaurant y Break Room 86

The Line Hotel en Koreatown proporcionó dos entornos importantes para el «Friday más viernes». La cena de ensayo de la boda fue filmada en Operaire, el exuberante espacio en la azotea inspirado en invernadero que se convirtió en el restaurante del padre de Lilly. Y la Rocking Bachelorette Party de Ella se celebró en la actualidad en la sala de descanso del hotel 86, el club de temática retro que los clientes entran a través de una máquina expendedora cerca del muelle de carga. El muro de monitores de video del club inspiró a Lee a construir una variedad de pantallas de televisión que reproducen escenas de la vida de Anna durante la fiesta. Mientras tanto, el adivino fundamental pasa el rato en un área de temática celestial decorada con bolas de discoteca.

«Es realmente genial trabajar con el hotel de la línea, siempre han sido muy amigables con el rodaje y la filmación», dice Lee. La escena del club nocturno se sintió como: «Esta es una extensión del personaje de Anna y quiénes son sus compañeros de banda y amigos, como su pasado», explica Lee.

Pink Slip vuelve a juntar a la banda en una presentación climática del Teatro Wiltern.

Walt Disney Co.

El teatro Wiltern

Cualquiera que haya visto las versiones de 2003 (o 1976) sabe que en algún momento, los personajes que se someterán al cuerpo necesitarán reinhabitar sus propios cuerpos. Eso finalmente sucede en un concierto para el cliente de Anna, la popular músico Ella, que presenta una actuación en bis de la antigua banda de Anna Pink Slip. Lee explica que el disfraz del escenario de la estrella plateada de Ella, las decoraciones del escenario y la iluminación llaman a la cabina de Madame Jen, la adivina de la despedida de soltera, que fue responsable de causar el intercambio cuádruple.

«Estamos vinculando un poco de simbolismo celestial, agregando estrellas y el paso de la luna. El ‘Freaky Friday’ ocurrió en una luna llena. Estamos tratando de extraer elementos de Madame Jen’s y vincularlo al concierto final cuando cambiaron de nuevo. Es sutil, pero la pelota de disco estaba allí y hay una gran pila de bolas de disco en el suelo, emitiendo luz», dice Lee.

El concierto en el histórico Teatro Art Deco fue una empresa masiva, con tantos actores de fondo como normalmente llenarían el teatro en una actuación real. La escena era tan expansiva que requería un tipo diferente de permiso de filmación para un evento masivo. «Realmente fue filmado como una película de concierto, cientos y cientos de personas», dice Finn.

En última instancia, «Freakier Friday» se convirtió en un escaparate para filmar en el director de Los Ángeles, Ganatra, «realmente quería abrirlo y convertirlo en un abrazo, como ‘I Heart La’, pero de una manera diferente de lo que tal vez normalmente verías», dice Lee.