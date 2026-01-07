Colección Pandora de Bridgerton Jewelry: Compra online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Pandora le da brillo a la cuarta temporada de “Bridgerton“

La marca de joyería ingresa al Londres de la era Regencia con una nueva colección de edición limitada inspirada en el exitoso romance de netflix y Shondaland. Lanzado el 15 de enero, el modelo de 14 piezas Colección Pandora x Bridgerton reinventa motivos tradicionales de la época de la Regencia, como flores, lazos, perlas y amuletos sentimentales.

La colección, que también será usada por personajes en la próxima temporada, presenta diseños florales terminados a mano que hacen un guiño al lenguaje codificado de devoción que una vez estuvo incrustado en la joyería georgiana, mientras que los tonos pastel y los detalles en tonos lila hacen referencia a las glicinas que son una parte importante de la estética «Bridgerton». Las piezas abarcan pendientes, collares, anillos y dijes.

EDICIÓN LIMITADA Pandora x Bridgerton

Uno de los símbolos de “Bridgerton” más reconocibles, la abeja, ocupa un lugar destacado en todo el surtido. Históricamente asociada con la laboriosidad y la comunidad, la abeja se ha convertido en un emblema perdurable de la familia «Bridgerton» dentro de la serie. Aquí, aparece flotando sobre flores con pétalos de perlas, acentuando diseños engastados con gemas y adornando una gargantilla con borlas de cinta. En otros lugares, aretes en forma de lazo suben hasta la oreja para darle un toque dramático, mientras que un dije de bolsita de té tachonado de gemas ofrece un guiño a los fanáticos amantes de los escándalos ansiosos por “derramar el té” en el espíritu de Lady Whistledown.

«Estamos reflexionando sobre el estilo de la era de la Regencia a través de una lente contemporánea», dijeron en un comunicado los directores creativos de Pandora, Francesco Terzo y Filippo Ficarelli. «Nos inspiramos en la abeja, siempre ligada a la familia Bridgerton. Esta colección trata sobre florecer y convertirse, con la abeja y la flor como guiños al amor y la pasión».

La serie de estrellas de la campaña que la acompaña está protagonizada por Hannah Dodd, que interpreta a Francesca Stirling, y Claudia Jessie, que interpreta a Eloise Bridgerton.

Elaborada con plata de ley 100% reciclada y terminada con un baño de oro de 14k, la colección incorpora circonita cúbica, detalles de cristal y perlas cultivadas de agua dulce. La línea Pandora x Bridgerton estará disponible globalmente en línea y en tiendas Pandora a partir del 15 de enero.

El lanzamiento llega justo antes de la muy esperada cuarta temporada del programa, que debutará en dos partes: la Parte 1 se estrena el 29 de enero, seguida de la Parte 2 el 26 de febrero.