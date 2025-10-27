Colección Lululemon NFL, campaña: Compra online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Mul

lulhemon se ha asociado con el NFL para su primera colección de ropa con licencia oficial, lo que marca la entrada del minorista en el merchandising deportivo profesional.

La colección, que se lanza oficialmente el 28 de octubre, abarca los 32 equipos de la NFL e incluye prendas y accesorios para hombres y mujeres con marcas exclusivas del equipo. Los fanáticos pueden comprar el surtido en NFLShop.com, Fanáticos.comtiendas minoristas del equipo y en las tiendas del estadio. Estará disponible internacionalmente a través de los sitios locales de NFL Shop.

Desarrollado en asociación con Fanatics, el lanzamiento reinventa los estilos característicos de Lululemon, como la franquicia Steady State para hombres y las colecciones Define, Scuba y Align para mujeres a través de la lente del orgullo por el equipo. El resultado es un híbrido de ropa para fanáticos y moda de estilo de vida en una era en la que la ropa para el día del juego también se utiliza para el día a día.

«Junto con Fanatics, presentamos una colección elevada que redefine la vestimenta moderna para los fanáticos y está diseñada exclusivamente para la comodidad diaria», dijo en un comunicado Renie Anderson, vicepresidente ejecutivo y director de ingresos de la NFL. Celeste Burgoyne, presidenta de las Américas e innovación invitada global de Lululemon, agregó: «Los verdaderos fanáticos de la NFL llevan su orgullo. Para ellos, el equipo para fanáticos es más que ropa: es una insignia de lealtad y una forma de conectarse instantáneamente con una comunidad que es como una familia».

Para celebrar el lanzamiento, las marcas lanzaron una campaña “Bienvenido al Fam Club” con las leyendas de la NFL Joe Montana, Nick Foles, Ryan Clark y Emmanuel Acho junto a sus familias.

Para Lululemon, conocida desde hace mucho tiempo por sus raíces en el yoga y su ocio deportivo de primera calidad, la asociación representa una expansión audaz hacia la ropa deportiva con licencia. El acuerdo llega cuando la compañía busca diversificar su base de consumidores y acceder al lucrativo mercado de productos para fanáticos. Para la NFL, es una oportunidad de elevar su oferta de productos y conectarse con audiencias más jóvenes y preocupadas por el estilo.

Compre la colección completa de Lululemon NFL a partir del 28 de octubre aquí.