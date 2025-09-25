Colección Lenny Kravitz CB2: Comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Lenny Kravitz una vez más se está asociando con CB2 para un nuevo Colección en casaMarcando la tercera colaboración entre el minorista de diseño y el músico ganador del Grammy. Desde 2015, las asociaciones Kravitz Design X CB2 han trabajado para traducir la distinta sensibilidad creativa de Kravitz en los muebles que equilibran el estilo de creación de declaraciones con una función habitable.

La última cápsula se inspira en el modernismo europeo, las casas de estudio de caso de California y el espíritu relajado de Malibú, según un comunicado de prensa. La alineación presenta siluetas escultóricas con lujo táctil, todo con la facilidad sin esfuerzo de Kravitz. «Quería que esta colección destilara todo lo que hemos aprendido en nuestros años de colaboración con CB2 en una mezcla de diseños elegantes y duraderos», dijo Kravitz, citando a Ludwig Mies van der Rohe, Philip Johnson y los movimientos arquitectónicos de los ’20 y 30 como influencias clave. «El objetivo era crear piezas atemporales que traigan elegancia y facilidad al hogar moderno».

Los materiales toman el centro del escenario a través de la alineación, con saciones italianas, demandas, cueros y mármol Breccia Fantasique que proporcionan contraste y profundidad de textura. Los asientos de la cuerda, los taburetes daneses de cordón y la tapicería de cabello en el cabello destacan la artesanía artesanal, mientras que una paleta neutral cálida (toffee, marfil, arena y carbón) está puntuada por acentos negros e inoxidables de acero inoxidable. «Lo que hace que nuestra asociación con Lenny sea tan significativa es nuestra creencia compartida de que el hogar debería ser un santuario», dijo Ryan Turf, presidente de CB2. «Desde la tapicería hasta la iluminación, la perspectiva de Lenny garantiza que cada pieza equilibre el arte y la función».

Los artículos destacados incluyen el sofá y la silla Kanan, tapizado en una sarga italiana personalizada diseñada por durabilidad, y las mesas de mármol Rohe, que combinan bases elegantes de acero inoxidable con tops de mármol veteados en un asentimiento al minimalismo de estilo internacional. La silla de ante Rake y la otomana enfatizan la comodidad a través del diseño escultórico, mientras que las lámparas de papel de arroz Nagara reinterpretan un material tradicional con marcos de acero soldados a mano y bases de mármol. Las alfombras de Sirocco, anudadas a mano en viscosa, proporcionan una capa de textura de conexión a tierra en tonos marrones cálidos.

Compre toda la colección Lenny Kravitz X CB2 aquí.