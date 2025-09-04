Colección Labubu de Naomi Osaka en el US Open

A lo largo del US Open, ex No. 1 del mundo Naomi Osaka ha presentado una muñeca Labubu completamente nueva, única en su tipo, especialmente hecha en honor a algunos de los nombres más importantes en la historia del tenis.

Antes del enfrentamiento semifinal de Osaka con el destacado estadounidense Amanda AnisimovaEchemos un vistazo a la cuatro veces colección Labubu de Grand Slam Winner.

Primero, estaba Billie Jean Bling

Cuando Osaka subió a la cancha para su partido inaugural del Abierto de Estados Unidos de 2025 contra Greet Minnen, debutó con su muñeca Labubu inspirada en Billie Jean King.

Si bien Osaka reveló durante su entrevista en la cancha que no es una coleccionista de Labubu, su Billie Jean Bling Labubu ya había llamado la atención de los fanáticos en línea.

Durante su conferencia de prensa posterior al partido, Osaka dijo que no esperaba que los fanáticos estuvieran tan invertidos, pero se alegró de que Billie Jean Bling fuera un éxito.

A continuación, estaba Arthur Flashe

Después de la victoria de la segunda ronda de Naomi Osaka sobre Hailey Baptiste, debutó con Arthur Flashe, en honor al tres veces campeón de Grand Slam Arthur Ashe.

Ashe, a quien lleva el nombre de la corte del estadio en Flushing Meadows, se convirtió en el primer hombre afroamericano en el puesto número 1 del mundo y, hasta el día de hoy, sigue siendo el único hombre afroamericano en ganar el Abierto de Estados Unidos, Wimbledon o el Abierto de Australia.

«Este es mi día Labubu. Decidimos que él y su nombre es Arthur Flashe. Así que, como, Arthur Ashe, pero Arthur Flashe».

Entonces, Labilliebu entró en la mezcla

Naomi Osaka tiene en particular un récord de 7-13 en la tercera ronda de Grand Slams, a pesar de tener un récord combinado de 45-11 en las dos primeras rondas, y un récord de 16-2 desde la cuarta ronda en adelante.

Aunque se enfrentó con Daria Kasatkina, sembrada No. 15, Osaka logró obtener una victoria de tres set, golpeando su boleto a la ronda de 16.

Durante su entrevista en la cancha, el antiguo número 1 del mundo presentó al mundo un segundo Labubu inspirado en Billie Jean King, llamado «Labilliebu».

«Esto se modela después del verdadero Billie Jean King, porque tenía un Billie Jean Bling, así que este es Labilliebu. Vimos un comentario que Billie Jean King quería uno, así que acabamos de hacer este para ella».

Naomi Osaka luego presentó a Althea Glitterson

Después de avanzar a la cuarta ronda, Osaka se enfrentó con el mejor campeón estadounidense de los Estados Unidos y 2023. Gotera de coco.

A pesar de la naturaleza de alto riesgo del partido, Osaka obtuvo una victoria directa, avanzando a los cuartos de final por primera vez desde 2020.

Durante ella Conferencia de prensa posterior al partidoOsaka presentó al mundo a Althea Glitterson, llamada así por el cinco veces campeón de Grand Slam, Althea Gibson, quien famosa el primer jugador afroamericano en ganar un Grand Slam con su victoria en el Abierto de Francia de 1956.

Naomi Osaka trajo su nuevo Labubu a la sala de prensa después de su victoria sobre Coco Coff en el US Open: «El labubu de hoy es Althea Glitterson» 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/bwsgzx6bzx – La carta de tenis (@thetennisletter) 1 de septiembre de 2025

Y luego estaba Andre Swagassi

Después de una gran victoria sobre Coco Gounds, Osaka entró en los cuartos de final con impulso de su lado.

Al otro lado de la cancha de ella había un enemigo familiar, Karolina en el civilcon quien practicó después de aterrizar en Nueva York para el Abierto de US 2025.

A pesar del choque de alta presión, Osaka logró obtener una victoria directa sobre MUYOVA, antes de debutar a Andre Swagassi, un labubu que rinde homenaje al ocho veces ganador de Grand Slam Andre Agassi.