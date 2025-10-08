Colección Gap X Sandy Liang: Comprar en línea

BrechaLa colección más nueva está envuelta en Bows.

La marca American Apparel se ha asociado con el diseñador del centro de Nueva York Sandy Liang en una nueva colección que reinventa la mezclilla clásica, la lana y la ropa exterior a través de la lente de la niña de la niña moderna y la autoexpresión nostálgica.

La línea de edición limitada incluye mezclilla adornada con arco, chaquetas veganas cultivadas y jeans carpinteros de bajo altura, junto con reinvenciones juguetones de las sudaderas de vellón y ropa exterior de Sherpa de Gap. Los aspectos más destacados incluyen la minifalda de mezclilla plisada ($ 88), la chaqueta Sherpa de cuero vegano reversible ($ 268) y la gabardina de latas de arco ($ 228), todo terminado con los delicados y subversivos detalles que han hecho de la marca de Liang a la marca de culto.

Para celebrar el lanzamiento, Gap y Liang aprovecharon a la artista visual Annie Choi para un breve animado titulado «Sandy’s Dream Closet», ambientado en el Lower East Side de Nueva York sobre el restaurante cantonés del padre de Liang, Congee Village. La película se basa en los recuerdos de la infancia de GAP de Liang y imagina la colaboración como un paisaje soñado de autodescubrimiento.

«Al crecer, Gap fue el pináculo de la moda. Es increíble que pueda cocrear con una marca tan icónica que atesoré tanto como un niño, pero todavía es tan relevante hoy», dijo Liang en un comunicado, y agregó que el video ilustra cómo usar Gap «me hizo sentir creciendo como imaginé ser un adulto un día y quién podría ser».

«Quería tomar las piezas que significaban algo para mí cuando era niña», agregó, «y reinventarlas a través de mi lente hoy, celebrando la niña en todas sus formas, mientras honra los estilos icónicos que hacen que Gap sea tan atemporal».

La colección estará disponible el 10 de octubre en Gap.com, En las tiendas Select Gap, y en el buque insignia de Sandy Liang en Nueva York, con precios que van desde $ 15 a $ 268.