Colección de Reforma Nara Smith: Comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Nara Smith ha cocinado algo, y no es burbuja casero o un sándwich de bricolaje de mantequilla de maní y jelly, sino un nueva colección con Reforma.

La modelo y el tiktoker, cuyos videos que hacen una variedad de comidas desde cero, mientras están vestidos con ropa superfluamente extravagante, se han asociado con la marca de ropa con sede en Los Ángeles en una marca de ropa con sede en Los Ángeles. Colección de cápsulas de 20 piezas. La alineación de inspiración vintage incluye vestidos, trajes de dos piezas, tacones, suéteres y faldas, todos hechos de manera sostenible y un precio de $ 148 a $ 448.

Las piezas destacadas de la colección, que Smith modela en imágenes de campaña lanzadas el lunes por la mañana, incluyen un Vestido dramático de cuello en V de lentejuelas; a Jacket de falda de dos piezas de dos piezas ambientado en una silueta llamativa; esta ventosa, blusa de lunares; y esto Luxe, Gingham PJ Set.

Desde su lanzamiento en 2009, Reforma ha forjado un lugar como la etiqueta «Cool Girl» de la moda, que combina diseños ecológicos con estilo listo para Instagram. Mejor conocido por las flores románticas vestidas de inspiración vintage y las siluetas halagadoras, la marca también ha construido su reputación en la sostenibilidad, utilizando telas de Deadstock, textiles regenerativos e informes de impacto transparente. Su asociación con Smith es solo uno de los muchos vínculos de la cultura pop que la marca ha hecho en los últimos años para mantener su pulso en el espíritu y aprovechar una nueva audiencia. Más recientemente, se asociaron con la General Z «It Girl» Devon Lee Carlson en una línea de edición limitada y Kacey Musgraves en una colección inspirada en el país.

Mientras tanto, Smith se ha asociado con docenas de marcas de lujo, como Marc Jacobs y Calvin Klein, a lo largo de su carrera, primero como modelo, y ahora hace campaña como creador de contenido. Sin embargo, esta colección es el momento en que ha codiseñado una colección original.

Comprar todo Colección de reformación de Nara Smith x Aquí, y mira algunas de las mejores piezas a continuación: