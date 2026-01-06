Colección de Juegos Olímpicos de Invierno Skims Team USA: Compre en línea

hojea apuesta por los deportes en 2026, comenzando con una asociación continua con el equipo de EE. UU. antes del invierno Juegos Olímpicosque comienza en Milán en febrero. Después de colecciones de alto perfil vinculadas a Tokio 2020, Beijing 2022 y París 2024, el último lanzamiento de Skims for Team USA brinda una actualización atlética y patriótica a las siluetas más vendidas de la marca.

«Es realmente un honor continuar esta increíble asociación con el equipo de EE. UU.» kim kardashiandijo el cofundador y CCO de Skims en un comunicado. «Esta colección celebra el coraje, la determinación y la excelencia de estos increíbles atletas, inspirándonos a todos a esforzarnos más, soñar en grande y aceptar quiénes somos. Estoy orgulloso de que Skims pueda apoyarlos y celebrarlos mientras buscan el oro».

EDICIÓN LIMITADA Colección Skims Team USA

La campaña Invierno 2026 subraya esa ambición, destacando una lista de atletas olímpicos y paralímpicos en todas las disciplinas. La alineación incluye a la medallista de oro olímpica y tres veces campeona mundial de danza sobre hielo Madison Chock, el esquiador nórdico dos veces campeón paralímpico y mundial Dani Aravich y la campeona mundial de trineo Kaysha Love. Filmada por Hugh Wilson, la campaña se basa en fotografías de alto flash y accesorios gráficos inspirados en los podios de premios utilizados durante las ceremonias de medallas olímpicas.

Para los atletas, la colección refleja las realidades de la vida en torno a la competición. Chock dijo que las piezas encajan perfectamente en su rutina, desde los días de entrenamiento hasta los viajes y la recuperación, mientras que Aravich enfatizó la importancia de la facilidad y la inclusión durante horarios largos y exigentes. Love describió la cápsula como elementos esenciales versátiles diseñados para la vida real, ya sea en movimiento o relajándose durante los Juegos.

La cápsula Skims for Team USA estará disponible en tallas XXS a 4X, con precios que oscilarán entre $20 y $88. La colección se lanza el 8 de enero de 2026 a las 9 a. m. PT/12 p. m. ET el skims.com y en tiendas insignia selectas de Skims en Nueva York y Los Ángeles.

Compre algunas de las mejores piezas de la colección a continuación: