Colección de joyas inspiradas en Collina Strada x Awe: Comprar en línea

Colina de la carretera Durante mucho tiempo ha ofrecido la ropa para «It Girls» de Nueva York, pero ahora la etiqueta de moda favorita de culto tiene las joyas para combinar.

La marca debutó su Primera colaboración de joyas en su show de primavera/verano 2026 el jueves por la tarde. A lo largo del Pier East River, las modelos se pavoneaban por el helipuerto convertido en carreras en emparejamientos eclécticos y funky de pantalones de carga de globo-deninim, tapas de peplum, trajes transparentes y blusas voluminosas. Pero la verdadera estrella del espectáculo fue la joyería, cortesía de una nueva colección entre Collina y la marca con sede en Los Ángeles, Awe inspiró.

La colección incluye anillos con bulbos, collares con liquidación de gemas, colgantes parecidos a la garra y pendientes de gota de esculturas. Un motivo recurrente es un erizo esterlino, iterado tanto en un anillo como en un colgante desmontable. Otro es una bombilla con púas, presentada como un broche versátil, un accesorio que se ha convertido en un elemento básico de la alfombra roja favorita durante el año pasado.

La colaboración incluye 19 piezas, con un precio de $ 225– $ 1,145, y es Disponible para comprar ahora Después de la pista de revelación.

En general, la diseñadora de Collina, Hillary Taymour, logró uno de los momentos más conceptualmente atrevidos de la temporada hasta ahora. Cada prenda, accesorios (y sí, joyas) aparecieron en gemelo: una renderizada en la firma Technicolor de Collina y la otra en su contraparte de «sombra» negra exacta. El escenario agregó drama como una flotilla de barcos, Staten Island Ferries and Tugs formó un telón de fondo para el espectáculo cuando el sol se sumergió. Además, Taymour combinó el arte con el emprendimiento este NYFW: junto con su colaboración de la judía, se asoció con OnlyFans para compartir información comercial detrás de escena, e introdujo una camiseta limitada «nivelada» que también debutó en la pista.

