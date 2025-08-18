Colección de fotos de Oasis de Sonic Editions: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

No mirará hacia atrás con ira, sino una cálida nostalgia mientras examinan una nueva colección de fotos crudas de OasisLanzado por Sonic Editions este mes. La alineación de fotos, tomadas en todo el apogeo de la banda, llega a tiempo para la icónica banda de rock Tour de reunión tan esperada.

Las fotos, una mezcla de tomas en blanco y negro y de colores, rastrean el ascenso de Liam y Noel Gallaghers mientras formaban el género Britpop de su ciudad natal en Manchester hasta arenas agotadas en todo el mundo. En el centro del lanzamiento se encuentra la visión inconfundible de Michael Spencer Jones, cuya colaboración con Oasis arrojó parte de la artes del álbum más llamativa de la época. Desde la inocencia cruda de la cubierta «Definitivamente tal vez» (una foto inspirada en los Beatles desde el piso de la sala de estar del apartamento de Bonehead) hasta la energía borrosa de la «gloria de la mañana» y la bravuconada de «Be Now» de «Be AHORA», Spencer Jones encapsuló el estado de ánimo de, tal vez, el último bastión de las drogas, las drogas y el rock and roll Era.

Ediciones Sonic Noel y Liam en el Hotel Columbia

Las selecciones destacadas incluyen el Oasis en Maine Road Print, Inmortalizando su vasta actuación de regreso a casa en 1996 en el estadio del Manchester City en 1996, donde Noel saludó a la multitud gritando «¡Esto es historia!» En otro lugar, el Oasis en el Hotel Columbia Captura a los hermanos que donan gafas de sol la mañana después de que fueron prohibidos durante toda la vida del Hotel de Londres para destrozar sus habitaciones durante una noche llena de drogas.

Otras fotos, capturadas por fotógrafos icónicos como Jay Brooks, Stefan de Batselier y Michael Robert Williams, ven a los hermanos en el escenario, en el estudio y fumar cigarrillos detrás del escenario.

Después de separarse oficialmente en 2009, y una disputa de 15 años entre los hermanos Gallagher, Oasis se reunió oficialmente para un verano de gira. El Oasis Reunion Tour ahora está en su carrera norteamericana, con espectáculos establecidos hasta finales de noviembre. Descubre la mejor manera de Compre boletos de oasis asequibles aquí. Y mientras tanto, compra a través de la rara colección de fotos de Sonic Editions aquí.