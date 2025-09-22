Colección de debut de Nike y Skims: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Nikeskims, la empresa conjunta entre la compañía de ropa deportiva gigante y la marca de ropa de Kim Kardashians, está aquí. El línea inaugural se anunció el lunes por la mañana y saldrá oficialmente el 26 de septiembre a las 7 a.m. Pt.

«Ya sea que seas un recluta principal como nuestros atletas universitarios, una leyenda como Serena, o simplemente apareciendo para ti mismo en el gimnasio, cada mujer quiere verse y sentirse increíble mientras trabaja y logra sus objetivos», cofundador, cofundador y directora creativa de Salpicardijo en un comunicado. «Nuestra misión es simple: redefinir las reglas de la ropa activa de las mujeres. No más compromisos. Estamos combinando innovación de alto rendimiento con un diseño sexy y de estilo para todas las mujeres que exigen ambas cosas».

La línea de mentalidad deportiva, que abarca siete colecciones distintas, incluye piezas versátiles para un armario de pies a cabeza, desde sujetadores fundamentales y leggings hasta ropa exterior y accesorios externos.

Para presentar la colección inaugural, Nikeskims lanzó una película debut protagonizada por 50 atletas femeninas en el Nike Portafolio, incluidos Serena Williams, Sha’carri Richardson, Jordan Chiles, Chloe Kim, Madisen Skinner, Romane Dicko, Beatriz Hatz y Nelly Korda. Titulado «Cuerpos de trabajo», el video de 46 segundos

está dirigido por el cineasta Janicza Bravo presenta a las atletas femeninas que realizan una amplia gama de ejercicios y deportes, todas con piezas de las nuevas colecciones.

«Este es un recordatorio de que mi cuerpo y el cuerpo de todas las mujeres no son algo que debe ser separado o controlado», dijo Chiles al ver la película por primera vez. «Es una fuerza. Es poder. Es arte. He pasado mi vida demostrando lo que mi cuerpo puede hacer en lugar de dejar que el mundo me diga cómo debería ser».

La colección estará disponible el 26 de septiembre en Nike y Sitios web de SKIMS y ubicaciones minoristas seleccionadas, incluidas tiendas insignia de ambas marcas en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles.

Echa un vistazo a algunas piezas destacadas a continuación:

