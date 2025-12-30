Colección de cuidado personal Bridgerton x Dove: compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Dove está entrando en la Ton.

La marca de cuidado personal se ha asociado con la marca de Netflix “Bridgerton” para una colección de cuidado corporal de edición limitada programada para la muy esperada cuarta temporada del programa el próximo mes. Línea Dove x Bridgerton está empaquetado en un empaque personalizado inspirado en Regency e incluye cuatro nuevos aromas de edición limitada: Moonlit Masquerade (hortensia, eucalipto y almizcle cálido), Whispering Wisteria (orquídea, champán y flores acuosas), Raspberry Rendezvous (frambuesa, rosa, peonía y crema batida) y Love & Meadows (bergamota, flores silvestres y rosa con ámbar y madera de cedro).

La alineación se lanzó exclusivamente en Objetivo.com el 25 de diciembre y se lanzó en las tiendas Target a partir del 28 de diciembre, con precios que oscilan entre $ 3,99 y $ 7,99. Los productos están disponibles solo por tiempo limitado.

EDICIÓN LIMITADA Colección de cuidado personal Dove x Bridgerton

La colección Dove x Bridgerton abarca jabones corporales, exfoliantes corporales, brumas corporales, jabones para manos, desodorantes antitranspirantes y barras de belleza, todos con las conocidas fórmulas humectantes de Dove. Las cuatro fragancias hacen un guiño directo a las historias románticas y las escenas del programa: Moonlit Masquerade combina hortensias, eucalipto y almizcle cálido; Whispering Wisteria combina orquídeas, champán y flores acuosas; Raspberry Rendezvous se inclina hacia una divertida mezcla gourmand de frambuesa, rosa y crema batida; y Love & Meadows combina bergamota, flores silvestres y rosas con ámbar y madera de cedro, inspirada en la tan esperada conexión de Sophie y Benedict.

Producida por Shondaland, la serie de Netflix se ha convertido en un gigante cultural y de comercialización desde su debut, con marcas de moda, belleza y estilo de vida cada vez más ansiosas por aprovechar su fantasía bañada en colores pastel. Sandie Bailey, copresidenta y directora de innovación y diseño de Shondaland, enmarcó la asociación como una extensión natural de los valores de larga data de la empresa en torno a la inclusión y la autenticidad. «Estamos orgullosos de que esta increíble línea de productos lleve adelante esos valores y estamos emocionados de ver a los fanáticos de Ton y Dove darse el tratamiento real ‘Bridgerton’ que se merecen», dijo en un comunicado.

La cuarta temporada de “Bridgerton” se estrenará en Netflix en dos lotes, debutando el 29 de enero y continuando el 26 de febrero de 2026.