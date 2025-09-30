Colección de cachemeras de Stanley Tucci con N. Peal: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Antes de regresar al mundo de la moda como Nigel en «The Devil Wears Prada, Stanley Tucci está trayendo su sofisticación de firma al mundo de la cachemira.

El actor del Globo de Oro y el Globo de Oro se ha asociado con la casa de ropa de knit de lujo británica n.peal en una exclusiva Colección cápsula aw25 titulado «El arte de viajar». El Línea de 13 piezas Reimagina el guardarropa del hombre moderno a través de la lente de Tucci, inspirándose en su pasión de por vida por la artesanía, los viajes internacionales y el diseño atemporal. «Como niño, la idea de los viajes internacionales fue emocionante para mí», dijo Tucci en un comunicado, citando a «North by Northwest» de Alfred Hitchcock como una piedra de toque de estilo. «Esta colección se inspiró en el tipo de piezas que siempre alcanzo cuando viajo: confiable, atemporal y bellamente hecho. Las piezas exactas n.peal se destacan en la fabricación».

La gama se inclina en la herencia de N.Peal en cachemira mientras asiente a las raíces italianas de Tucci con telas finas y una rica paleta. La marina, el olivo y el marrón de chocolate están acentuados por lo que la marca llama «Tucci Orange», un tono inspirado en los colores en las pinturas de su padre. La cápsula incluye ropa exterior personalizada, prendas de punto e incluso un juego de calcetines de viajes de cachemir diseñados para elevar los vuelos de larga distancia y el tiempo de inactividad del hotel.

Para lanzar la colección, el fotógrafo de la PEAL, Matt Holyoak, filmar una campaña cinematográfica a bordo del tren británico Pullman, un guiño a la edad de oro de los viajes.

Fundada en la arcade de Burlington de Mayfair en 1936, N.Peal tiene una larga historia de lazos de Hollywood, desde vestir a Cary Grant y Marilyn Monroe hasta James Bond en la era moderna. La colaboración de Tucci, que marca su primera incursión en el diseño de ropa masculina, llega a n.peal boutiques de todo el mundo, en línea en npeal.com y exclusivamente en Sr. Porter comenzando hoy.