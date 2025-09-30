Colección de anime de Sekuya & 3Segundungond Gaming Street

Bandung, Viva – El mundo de los deportes electrónicos (deportes electrónicos) cada vez más fusionado con el estilo de vida de los jóvenes. Esto se puede ver desde la colaboración Está arriba Y 3Second lanzó oficialmente la primera colección con el tema «Anime Gaming Street» en la tienda 3Second Bandung, domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: ESPORTS: G-Dragon está en PUBG Mobile



Esta colección presenta más de 15 diseños exclusivos que combinan los caracteres de anime con un típico toque de ropa de calles de 3 segundos. No solo modaEsta colaboración también está estrechamente relacionada con los ecosistemas de juegos y deportes electrónicos que se están desarrollando rápidamente en Indonesia.

Touch eSports en la moda

Leer también: Fashion Nation 2025, celebración anual de moda que está en el centro de atención





Ya es anime gaming street

Sekuya había colaborado previamente con varios socios en las industrias de juegos y deportes electrónicos como W3GG, Evos eSports, GameComm y Unipin Indonesia. Ahora, el trabajo creativo se lleva al ámbito de la moda, haciendo que la ropa sea un medio de expresión, así como un foro para contar la historia de los deportes electrónicos y la cultura pop.

Leer también: Gran Final LCP 2025: Equipo de deportes electrónicos asiáticos luchando en Vietnam



En el evento de lanzamiento, los visitantes también recibieron la experiencia del simulador de carreras presentado por Sekuya con Racelab, agregando una sensación deportiva interactiva. Esta actividad muestra el entusiasmo de la combinación de moda, juegos y deportes.

Puente para la generación más joven

Según Joshua Budiman, CEO de Sekuya, se espera que esta colaboración pueda abrir una carretera más amplia para que la IP local se desempeñe en la etapa creativa de Indonesia. «Esperamos inspirar a más personas a atreverse a soñar», dijo.

Mientras tanto, Dadan Sofyan, gerente de marca 3Second, enfatizó que esta colaboración era relevante para el estilo de vida de la generación más joven. «Queremos que los fanáticos de este ecosistema creativo siempre se sientan seguros, elegantes y orgullosos de usar algo que represente quiénes son y lo que aman», dijo.

Tendencia de estilo de vida deportivo en Bandung

Bandung es conocido como un barómetro de tendencias de moda y centros de creatividad juvenil de Indonesia. Con esta colaboración, Sekuya y 3second no solo presentan colecciones de moda, sino que también fortalecen la posición de los deportes electrónicos como parte del estilo de vida deportivo.

La colección Sequya X 3 3Segund ahora está disponible en la tienda oficial de 3Second en Shopee y los 3Second 3 Outlets en Indonesia. Esta colaboración es una prueba de que la industria creativa y los deportes electrónicos pueden ir de la mano, construyendo un ecosistema deportivo cada vez más amplio e inclusivo.