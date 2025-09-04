Colección Clairo Catbird: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Clairo está llevando su encanto de firma a un nueva colección de joyas.

La cantante y compositora de 27 años ha traducido la tranquila intimidad de su música en un nuevo medio artístico con «Kismet», ella. colección de joyas debut en colaboración con Catbird. El joyero, con sede en Brooklyn, conocido por sus delicados diseños y culto, entre los Millennials y la Generación Z, presentó la línea de edición limitada el 4 de septiembre. La asociación marca su primera incursión oficial en la moda y los accesorios, extendiendo la estética de mal humor y etérea del álbum en los que se ponen en juego.

La colección presenta motivos discretos pero evocadores pero evocadores: que los temas de eco que ocurren en su composición: un cisne encerrado en piedra translúcida, una daga, una polilla nocturna, una lágrima de topacio y una campana. El cisne, por ejemplo, canaliza la elegancia moderna del «encanto», pero con una ventaja: «Algunos cisnes son un poco malos o malvados», dijo a Nylon en una entrevista sobre el proyecto. La daga recuerda su propio tatuaje de espada, una referencia más personal.

Para Clairo, la colaboración surgió de un afecto desde hace mucho tiempo por Catbird, una marca de joyería que a menudo ha regalado a sus amigos. Cuando surgió la oportunidad, no lo vio como un ejercicio de comercialización, sino como una oportunidad para crear algo duradero, piezas que pudieran sentirse atemporales en lugar de atarse a un solo ciclo del álbum. El proceso de diseño fue personal y táctil; Se basó en piezas de perla y nácar vintage de su propia colección, trabajando estrechamente con Catbird para iterar hasta que las joyas se sintieron como una extensión natural de su mundo interior.

«Charm» lanzado en 2024 y le valió a Clairo su primera nominación al Grammy. Actualmente se encuentra en una gira internacional en apoyo del álbum. Puede Compre boletos aquí.

Mientras tanto, mira la colección Catbird completa de Clairo aquíY algunas piezas destacadas a continuación: