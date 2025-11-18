Colección Alexa Chung Madewell: Compra online

Alexa ChungLa it-girl de la moda desde hace mucho tiempo, es una profesional cuando se trata de prendas básicas y básicas para el armario. Conocida por su estilo elegante y sobrio, rompe las reglas y crea looks que el mundo recuerda.

En una continuación de su asociación creativa con madewelluna marca que, como Chung, es famosa por sus elementos esenciales sin esfuerzo, es “Alexa Chung for Madewell”, que se lanzó el 10 de noviembre. La colección presenta diseños inspirados en las ciudades en las que ha vivido y décadas de estilo vintage, todo mientras equilibra la nostalgia y la modernidad. Con 31 piezas distintas y precios que oscilan entre $24 y $598, hay algo para todos. La colección ya se puede comprar en ubicaciones selectas de Madewell y en línea en Madewell.com.

en un video compartido por Madewell, Chung detalla el proceso creativo de la campaña y dice: “Comenzamos con un panel de estado de ánimo, fotografías, referencias y dibujos, y estaba pensando en muchas películas como ‘Paris, Texas’ o ‘Midnight Cowboy’. Luego pensé en la escena musical de Nueva York, como los CBGB, los primeros Madonna, Debbie Harry, Patti Smith, y quería honrar mi experiencia en Nueva York con esta colección y todo el increíble estilo callejero que surge de esta ciudad realmente enérgica”.

Fiel a su espíritu rompedor, el lookbook también consta de varias piezas blancas, a pesar de que ya han pasado los meses de verano. «No hay blancos después del Día del Trabajo, dicen, pero no tenemos el Día del Trabajo en Inglaterra, así que nunca recibí ese memorando», bromea.

La asociación de Alexa Chung con Madewell comenzó cuando tenía poco más de 20 años y su última colección Lanzado en septiembre de 2024, presenta varios estilos de mezclilla básicos. Juntos, Chung y Madewell trabajaron para garantizar que esta nueva colección, que presenta nuevas categorías de productos como cinturones, tejidos de crochet y cuero, «cantara en armonía».

