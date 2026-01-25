Cole Palmer visto con una camiseta del Manchester United

VIVA – El nombre de Cole Palmer vuelve a estar en el centro de atención, no solo por su desempeño en el campo, sino también por cuestiones relacionadas con su futuro juntos. Chelsea.

Los informes de que el internacional inglés extraña su ciudad natal de Manchester han generado dudas sobre la continuación a largo plazo de su carrera en Londres.

Palmer se unió al Chelsea en septiembre de 2023 después de ser contratado procedente del Manchester City por una tarifa de transferencia que podría alcanzar los 42,5 millones de libras esterlinas. Desde que se mudó, se ha convertido en uno de los talentos más destacados de la Premier League y una figura central en el juego de los Blues.

La contribución de Palmer es innegable. El jugador de 23 años ha disputado 110 partidos con el Chelsea con 48 goles y 29 asistencias. A nivel internacional, jugó 12 partidos internacionales juntos. selección de inglaterra y marcó en la final de la Eurocopa 2024.

Sin embargo, detrás de este éxito surgieron preocupaciones sobre la comodidad de Palmer en el sur de Inglaterra. Esta cuestión también se ve reforzada por su conexión con manchester unidouno de los clubes que se considera capaz de contratarlo.

La discusión se volvió aún más animada después de la circulación de una vieja foto del pequeño Palmer vistiendo el uniforme local del Manchester United para la temporada 2010-2011.

El propio Palmer no niega estos antecedentes. En una entrevista con TNT en abril de 2024, después de anotar un hat-trick contra el United en la victoria del Chelsea por 4-3, el jugador nacido y criado en Wythenshawe admitió que era fanático de los Red Devils cuando era niño.

«Sí, cuando era pequeño era aficionado del United», dijo Palmer. Expresar Domingo 25 de enero de 2026.

La admisión ha dado esperanza a algunos seguidores del Manchester United, que imaginan la posibilidad de traer a Palmer de regreso a Manchester, tres años después de que dejó el City.

Por otro lado, la leyenda del Chelsea, Marcel Desailly, cree que el futuro de Palmer debe considerarse con cuidado. Destacó la importancia del respeto por el Chelsea como club que le dio a Palmer el espacio para desarrollarse.

Desailly también recordó que Palmer todavía se encuentra en fase de recuperación de una lesión en la ingle. Cree que el jugador necesita volver a su mejor condición física y mantener una actitud humilde, mientras ayuda al equipo durante el período de transición, independientemente de si se queda o se va.