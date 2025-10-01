Colapso escolar de Indonesia: 91 estudiantes todavía atrapados en escombros después de dos días







Al menos 91 estudiantes permanecen atrapados en escombros de concreto casi dos días después de un Edificio escolar islámico Se derrumbaron en ellos, dijeron las autoridades después de revisar los registros de asistencia e informes de familias ansiosas de los desaparecidos.

Más de 300 trabajadores de rescate trabajaron desesperadamente para liberar sobrevivientes el miércoles por la mañana, después de que la estructura cayó encima de cientos de personas, en su mayoría adolescentes, que habían estado realizando oraciones de la tarde el lunes en una sala de oraciones en una expansión no autorizada de Al Khoziny en una expansión no autorizada.

Al menos tres estudiantes han sido confirmados muertos y otros 100 resultaron heridos. El Agencia Nacional de Gestión de Desastres Revisó el número de personas presuntas enterradas en los escombros a 91 el martes por la noche desde los 38 anteriores.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente