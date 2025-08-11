Colaboración que está lista para llevar la Web3 de Indonesia a la cima

Yakarta, Viva – TokocryptoPlataforma de comercio de activos criptográficos, colaboración estratégica establecida oficialmente con Está arribacompañía Web3 de Indonesia que fue construido con un enfoque impulsado por la comunidadhacer de la comunidad el centro de todo el desarrollo del ecosistema.

Esta colaboración marca el compromiso de Tokocrypto en apoyar proyectos criptográficos locales que tienen un gran potencial para desarrollar la industria Web3 en Indonesia.

Una de las formas tangibles de esta colaboración es una lista simbólico Ya es multiverso (Nube) DI Tokocrypto Platform.

Con la inclusión de Skyya en el ecosistema de tokocrypto, se espera que más inversores locales puedan participar en el apoyo y la contribución del crecimiento de los ecosistemas de secuencia.

«Creemos que el futuro de la industria Web3 en Indonesia radica en la fortaleza de la comunidad y la innovación local. Sekuya es un ejemplo concreto de un proyecto que no solo tiene grandes ideas, sino también en una ejecución sólida y una comunidad fuerte», dijo Calvin Kizana, CEO de Tokocrypto, lunes 11 de agosto, 2025.

Como una forma de apreciación y apoyo para la comunidad, esta colaboración también presenta varios programas interesantes, incluida la oportunidad para que los usuarios recopilen tantos tokens TKO como sea posible y gane un total de 1.319,900 SkyA, que se estima que vale más que RP. 60 millones.

Sekuya, que fue fundada el 19 de febrero de 2022 y con sede en Singapur, tiene tres enfoques principales, a saber: raza, propiedad intelectual (IP) y Web3.

Sekuya tiene como objetivo unir el mundo del juego con el automovilismo a través de la Sociedad de Speed de Sekuya, así como desarrollar e introducir la IP local para poder competir en el ámbito global a través de Tale X, así como en la tecnología Web3 a través de la plataforma Alice y Token Skya.

«Creemos que la adopción masiva solo se puede lograr de 2 maneras, a saber a través de regulaciones y entretenimiento. Por lo tanto, Sekuya eligió el entretenimiento como un medio para la adopción masiva para la industria Web3 de una manera entretenida y agradable», explicó Joshua Budiman, cofundador y CEO de Sekuya.

Sekuya continúa expandiendo su colaboración con varias marcas grandes como Mansory, Coca-Cola y Volkswagen, creando nuevas oportunidades en la industria automotriz y del entretenimiento.

Además, Sekuya también lanzó Tale X A Local IP House hecha con el Museo de Toys (MOT) que está listo para penetrar en el mercado global a través del ecosistema web3.

Esta colaboración muestra el compromiso de Sekuya para conectar la creatividad local con el potencial global.

Con una comunidad que ha alcanzado a más de 10 millones de miembros y 7 millones de titulares de tokens Skya, Sekuya es la única compañía de juegos y entretenimiento con el crecimiento más rápido en el sudeste asiático.

«Estamos seguros de que la colaboración es la clave para realizar grandes sueños. Al sinergir con Tokocrypto, somos optimistas de que podemos abrir más oportunidades y crear impactos positivos en el ecosistema Web3 indonesio», dijo Joshua.