Colaboración impactante, el rapero Kennyjacta no es una cantante para un nuevo sencillo

Yakarta, Viva – Rapero Kennyjacta nuevamente calienta la industria de la música. Actualmente, el rapero está trabajando en el último sencillo con la etiqueta Floor Inc. quien está listo para ser la nueva liberación de él.

Curiosamente, esta vez Kennyjacta planea mantener a una cantante como la colaboradora principal. Este paso marca un cambio de matices diferente a las obras anteriores. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Kennyjicta no descargó que a Este nuevo será muy diferente, pero garantiza que no eliminará los elementos típicos que se han unido a la música. Todavía mantiene los elementos que hacen que su trabajo sea fácilmente reconocido por el oyente.

Kennyjacta explicó que, aunque diferente, esta canción todavía tiene un gran atractivo.

«En términos de música, tal vez esto es muy diferente de mis canciones anteriores, pero todavía tiene un gancho pegadizo. También doy un toque de flujo melódico, que es mi característica para ejecutar una canción», dijo el rapero, en su declaración, citado el lunes 6 de octubre de 2025.

La idea de volver a colaborar con voces femeninas, dijo Kennyjacta, apareció después de la experiencia positiva de su último proyecto.

«El último lanzamiento de ayer recogí con una cantante femenina, así que pensé en hacer una canción más con un formato similar», explicó.

Según él, las voces femeninas llevan una dimensión emocional que es mucho más rica y única en su música, lo que la hace más viva.

«En mi opinión, las voces femeninas pueden dar diferentes emociones. Además, los personajes vocales femeninos también pueden dar colores únicos en mi música, haciendo que la canción sea más viva», agregó.

En la actualidad, Kennyjacta todavía está en la etapa de búsqueda intensiva para encontrar la figura de la cantante femenina que es más adecuada para este ambicioso proyecto. Espera que esta colaboración pueda producir un trabajo que no solo sea fácil de recordar (pegadizo) por los oyentes, sino que también tiene una fuerte profundidad emocional.

Se predice que esta colaboración será uno de los lanzamientos más esperados de Kennyjacta bajo la bandera de Floor Inc.