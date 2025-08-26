VIVA – PT Telkom Datos del ecosistema (neutradc), una subsidiaria de PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom), que se dedica al campo del Centro de datos del ecosistema, nuevamente se mantiene nuevamente. Neutradc Summit 2025 con el tema «AI Colaboración «en NUSA Dua, Bali, lunes (25/8). Este evento anual presenta un alto entusiasmo de los participantes que consisten en líderes industriales, reguladores, inversores, a expertos en tecnología de la región de Asia Pacífico. Este foro estratégico es un foro importante para discutir el futuro de la inteligencia artificial (AI), así como enfatizar el papel de las infracciones digitales en el crecimiento de los ecostrones económicos.

Título de la foto: Fundador y Presidente Director de Vortiq (X) Jane Teh (izquierda); Vicepresidente de la Gestión de Servicios Globales del Instituto de Tiempo de actividad de Saeed Saeed (segundo desde la izquierda); Científico de datos Lynx Analytics Gábor Benedek Partners (tercero desde la izquierda); Vicepresidente Regional de la ASEAN F5 Michael Quek (cuarto desde la izquierda); Cabeza de AI GPU Cloud GreenNode Tung Vu (quinto desde la izquierda); Fundador y presidente de Zocial Rick Bleszynski (derecha) en una de las sesiones de discusión en el panel en la cumbre Neutradc 2025.

El evento fue inaugurado por el Director de Desarrollo de Negocios Estratégicos y Portafolio Telkom Seno Soemadji. Transmitió un mensaje sobre la importancia de colaborar en la construcción del futuro digital de Indonesia.

«A través de la cumbre Neutradc, queremos enfatizar que la colaboración es la clave para construir el futuro digital de Indonesia. Solo con la cooperación estratégica, podemos crear un ecosistema de IA fuerte y relevante», dijo Seno.

En línea con esta declaración, el Director de Servicio Mayorista y Internacional Telkom Honesti Basyir enfatizó la importancia del papel de la colaboración de CrossBorder en el fortalecimiento de la infraestructura regional de IA.

«Asia Pacífico requiere una conectividad más cercana para que la IA pueda tener realmente un impacto real. La colaboración a través del país, la industria cruzada y la tecnología cruzada será la base principal del crecimiento del ecosistema de la IA en la región», explicó Honesti.

En un momento importante en este evento, Neutradc presentó oficialmente dos de sus últimas soluciones; Neutra Calcule y Neutra Connect. Ambos productos de innovación están diseñados para responder a las necesidades de infraestructura de IA que se desarrollan cada vez más rápidamente.

Neutra Compute está presente como una GPU como servicio, lo que permite a las empresas acceder directamente a la potencia informática de IA de alto rendimiento sin tener que invertir una gran inversión en la construcción de infraestructura de cero. Mientras tanto, Neutra Connect fortalece el ecosistema digital a través de un servicio de interconexión de centro de datos de datos más rápido, estable y sin problemas. Este producto es una base importante para las empresas que se centran en la colaboración y la aceleración de la transformación digital.

«El lanzamiento de Neutra Compute y Neutra Connect es una prueba clara de nuestro compromiso de superar la función de infraestructura del centro de datos. Queremos hacer que el centro de datos no sea solo un área de almacenamiento, sino el motor de innovación y aceleración del ecosistema de IA en Indonesia y el sudeste asiático», dijo el CEO Neutradc Group Andreuw Th.af th.Af.Af.Af.Af.Af.Af.Af.Af.Af.Af

En la misma ocasión, Neutradc también firmó un memorando de comprensión (MoU) con Sembcorp Development, una subsidiaria de Sembcorp Industries, para desarrollar infraestructura de centros de datos sostenibles en la región del sudeste asiático con un enfoque en Singapur e Indonesia. Esta colaboración combinará las ventajas de Neutradc que tiene una red de 32 centros de datos en el sudeste asiático con experiencia SEMBCorp en energía verde y soluciones de infraestructura urbana. El enfoque inicial de esta cooperación es el desarrollo de centros de datos en Indonesia y Singapur, con la visión de presentar centros de datos bajos en carbono que son globales.

Título de la foto: el CEO Neutradc Group, Andreuw Th.Af (izquierda) y COO integraron soluciones urbanas Sembcorp, Gareth Wong (derecha) firmaron un MOU relacionado con el desarrollo de infraestructura de centros de datos sostenibles en el sudeste de Asia, lunes 25 de agosto, 2025.

«Esta colaboración refuerza el compromiso de Neutradc de construir un ecosistema de centro de datos sostenible. Con energía verde y una fuerte conectividad regional, queremos hacer que Sijori (Singapur, Johor y Riau, a través de Batam) como un centro digital regional, como Well Andreuw th.Af.Af.Af.Af.Af.Aft.Aft.Af.Aft.

Mientras tanto, el Director de Operaciones Integró Urban Solutions Sembcorp Gareth Wong, expresó su entusiasmo en esta colaboración sostenible.

«Estamos muy entusiasmados en asociación con Neutradcs para presentar una nueva generación de centros de datos bajos en carbono. Esta sinergia apoyará la aceleración de la transformación digital y la transición a energía sostenible en la región», dijo Gareth Wong.

Con el espíritu de colaboración y lanzamiento de productos innovadores, Neutradc Summit 2025 confirma cada vez más su posición como un evento estratégico para la industria de la tecnología en la región. El evento también fue apoyado por varios patrocinadores famosos, incluidas Huawei Tech Investment, PP-ADHI (KSO) y AMD, quienes jugaron un papel en el éxito de esta cumbre.

«La cumbre de Neutradc es un viaje juntos. Después del año pasado, discutimos el otro lado de la IA, este año vamos más allá con cómo desarrollar la IA a través del tema ‘colaboración AI’. El próximo año, nuevamente presentaremos una cumbre con una escala a mayor escala y temas orientados a la educación para la educación para el desarrollo de negocios», concluyó Andreuw.

Como agenda anual, la cumbre Neutradc continuará siendo un punto de reunión importante para el ecosistema tecnológico. El siguiente evento, la Cumbre Neutradc 2026, está listo para presentar nuevas ideas y conversaciones de IA que son cada vez más relevantes para la región y el mundo.