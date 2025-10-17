Colaboración entre Pertamina y el Ministerio Coordinador de Alimentos para lograr la seguridad alimentaria nacional

Jacarta – PT Pertamina (Persero) colabora con el Ministerio Coordinador de Sectores Alimento (Ministerio Coordinador Alimentación) para contribuir a dar soluciones a los retos de la independencia alimentaria. Esta colaboración se realizó gracias al impulso del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre de 2025.

Lea también: Pertamina colabora con el campo petrolífero de Daqing para fortalecer el negocio de recuperación de petróleo mejorada con productos químicos



Esta colaboración estuvo marcada por la firma de un memorando de entendimiento por parte de la Secretaria Corporativa de Pertamina, Arya Dwi Paramita, con el Adjunto de Coordinación de Empresas Agrícolas y Alimentarias del Ministerio Coordinador de Alimentos de la República de Indonesia, Widiastuti, en el stand del Ministerio Coordinador de Alimentos en la Trade Expo Indonesia (TEI) 2025.

La secretaria corporativa de Pertamina, Arya Dwi Paramita, dijo que esta colaboración es una manifestación concreta de Pertamina y el Ministerio Coordinador de Alimentos en la realización de la Asta Cita del gobierno a través del Programa de Aldeas de Energía Independiente (DEB). DEB es un programa de responsabilidad social y ambiental (TJSL) que tiene como objetivo potenciar la economía de la aldea de manera sostenible, mediante el uso de energía renovable y tecnología apropiada.

Lea también: TEI Expo 2025, 45 MIPYMES líderes Pertamina apunta a la expansión del mercado global



Actualmente, hay 176 DEB en toda Indonesia. Un total de 106 de ellos se centran en el sector alimentario. Seguridad alimentaria DEB es capaz de producir cantidades significativas de arroz, verduras, frutas, carne, pescado de agua dulce y alimentos procesados.

«Hoy es el Día de la Alimentación, por lo que esta es en realidad una manifestación concreta de la contribución de Pertamina a la nación. La existencia de DEB Pertamina en sinergia con el Ministerio Coordinador de Alimentación puede ayudar a la nación a lograr dos objetivos principales, a saber, la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Esto significa que la seguridad alimentaria va de la mano con los esfuerzos de Pertamina en cada actividad operativa, y el Ministerio acoge esto positivamente», explicó Arya en Yakarta. citado el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: Pertamina toma medidas contra las gasolineras deshonestas que venden Pertalite a minoristas





Pertamina y el Ministerio Coordinador de Alimentos colaboran para lograr la seguridad alimentaria.

El diputado de Coordinación de Empresas Agrícolas y Alimentarias del Ministerio Coordinador de Alimentación de la República de Indonesia, Widiastuti, valoró los pasos de Pertamina en el Programa DEB. Evaluó que el programa DEB no sólo pudo mejorar la economía de la aldea, sino también aumentar las oportunidades de empleo y mejorar los recursos humanos.

«Hoy estamos felices de poder celebrar un MOU con Pertamina para la cooperación sostenible. Esperamos que el DEB pueda apoyar los programas del Ministerio Coordinador de Alimentos para hacer realidad la Asta Cita del Presidente. El Ministerio Coordinador aprecia las medidas del DEB adoptadas por Pertamina, con el DEB puede aumentar las oportunidades de empleo y aumentar los recursos humanos. Esperamos que esta colaboración se desarrolle sin problemas», dijo.