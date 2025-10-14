Colaboración entre Indonesia y Singapur, la película Siti Vampire está lista para ser producida

Jacarta – Película el último título de pantalla grande Sitios de vampiroslisto para la producción. Esta película es una adaptación de la popular serie Viddsee que ahora se está convirtiendo en una versión indonesia de un largometraje con un fuerte toque local y un estilo narrativo entretenido para audiencias globales.

Esta película se presentó por primera vez a los actores de la industria internacional en MIPCOM Cannes 2025, lo que marca una colaboración transfronteriza entre Indonesia y Singapur. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Dirigido por Rahabi Mandra, con Kenny Tan como productor (Viddsee), Celerina Judisari como coproductora (Mahaka Pictures) y Titien Wattimena como guionista, este proyecto reúne talentos creativos asiáticos con una misma visión: presentar historias ambientadas en Indonesia con elementos de fantasía y humor que el público de varios países pueda disfrutar.

Siti Vampire cuenta la historia de Siti, una chica común y corriente cuya vida cambia de manera extraordinaria después de un evento inesperado. La película combina la comedia con un toque de drama emocional y sobrenatural moderno, presentando una historia ingeniosa, cálida y conmovedora, con un mensaje de coraje, esperanza y autoaceptación.

«Siti Vampire es un hito importante para nuestra comunidad de creadores y espectadores», dijo Ho Jia Jian, fundador de Viddsee en su declaración, citada el martes 14 de octubre de 2025.

«Este proyecto comenzó como una serie corta que logró robarse los corazones de las audiencias en la pantalla chica. Ahora lo llevamos a la pantalla grande, con socios que comparten nuestra creencia en el poder potencial de las historias del Sudeste Asiático», continuó.

Celerina Judisari, productora de Mahaka Pictures, añadió que, desde Yakarta para el mundo, Siti Vampire es una película única, divertida y mítica con un toque moderno del sudeste asiático, arraigada en la vida local pero con atractivo internacional.

«Estamos muy entusiasmados de colaborar con Viddsee para llevar esta película a las pantallas de cine y llegar a una audiencia más amplia en varias plataformas», dijo.

Este proyecto muestra cómo la propiedad intelectual digital puede convertirse en obras multiformato y transfronterizas, desde series cortas en plataformas de streaming hasta largometrajes indonesios que están listos para penetrar en el mercado global. Este paso también confirma el compromiso de Mahaka Pictures de seguir presentando obras con espíritu local pero con orientación internacional.