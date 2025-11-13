Colaboración en el videojuego ‘Wicked For Good’-‘Toca Boca World’

“Malvado: For Good” está cambiando la exitosa aplicación de videojuegos para niños “Toca Boca World” para mejor este mes con una colaboración en el juego vinculada a la muy esperada secuela de “Wicked”.

La experiencia de juego por tiempo limitado, “Be You, For Good”, se lanzará el 25 de noviembre, luego del estreno en cines el 21 de noviembre de “Wicked: For Good”.

Según el estudio de juegos sueco Toca Boca, propiedad de Spin Master, y Universal Products & Experiences, “The Toca Boca Mundo El juego digital se transformará con sorpresas perversamente maravillosas, invitando a los jugadores a explorar, expresarse y mantenerse erguidos como nunca antes. Inspirada en los elementos de Wicked: For Good, la experiencia del juego crea un espacio para que los preadolescentes exploren la amistad, el coraje y la autoexpresión a su manera”.

Las características adicionales de la colaboración incluirán:

Paquete de estilo: atuendos para los personajes icónicos de Elphaba, Glinda, Fiyero, The Wizard, Madame Morrible y Boq. Los jugadores pueden elegir mezclar y combinar 12 atuendos, nueve peinados, cinco detalles faciales y cinco accesorios para la cabeza a partir del 25 de noviembre.

Evento de obsequios: cuatro obsequios gratuitos de Wicked en Toca Boca World, que incluyen un póster, la sombrerera y la varita mágica de Glinda, una flor levitante en una cúpula, la escoba de Elphaba y el bastón del mago y el tren de juguete verde, además de papel de regalo con la marca Wicked, se lanzarán del 28 de noviembre al 5 de diciembre.

Reproductor de música: un reproductor de música Wicked personalizado con dos canciones de Wicked: For Good y dos versiones de canciones. Gratis para todos los jugadores en Home Designer Inventory, el reproductor de música tendrá una pequeña pantalla que mostrará una portada única para cada canción. Lanzamiento el 9 de diciembre.

La colaboración con “Toca Boca World” es una de las docenas de asociaciones de marcas que el equipo detrás de “Wicked: For Good” ha implementado antes del estreno de la película. Este en particular está dirigido a un grupo demográfico joven muy grande, ya que la aplicación de juegos para niños cuenta con casi 60 millones de jugadores en todo el mundo.

«Con la música como núcleo, esta colaboración invita a nuestros jugadores a explorar el coraje, la autoexpresión y la amistad de una manera que se siente mágica y exclusivamente propia», dijo la directora creativa y de marca de Toca Boca, Mathilda Engman. «Ya sea que se trate de amistades o de descubrir quién quieres ser, ‘Wicked’ aborda temas que resuenan profundamente con la forma en que los preadolescentes juegan y crean en ‘Toca Boca World’ y lo que Toca Boca siempre ha defendido: el poder de ser exactamente quien eres».