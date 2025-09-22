Colaboración de Kai y UNS fomentar la generación joven innovando en el campo del transporte

Surakarta, Viva – Tren Primero presente en Indonesia en la era colonial holandesa a mediados del siglo XIX. El primer ferrocarril fue construido en Semarang en 1867 para apoyar transporte Resultados de la plantación.

Con el tiempo, la red ferroviaria se desarrolló para varias regiones, convirtiéndose en la columna vertebral del movimiento de bienes y pasajeros. Este modo ayuda a acelerar la distribución y conectar ciudades importantes en Java y Sumatra.

Después de la independencia, el gobierno indonesio asumió la gestión de trenes y continuó experimentando la modernización. Ahora, los trenes no son solo un medio de transporte masivo, sino también parte de la tecnología sostenible y las innovaciones de servicios públicos.

En el espíritu de este desarrollo, PT Kereta API Indonesia (Persero) nuevamente presentó el Kai para el programa Campus Volume 2. Esta actividad lleva el tema «Kai y la generación joven, inspiradores de viajes e innovación» y tuvo lugar en el auditorio de Sebelas Maret University (UNS) Surakarta.

El programa presenta la gestión de la gerencia de Kai, los canciller y los jóvenes líderes jóvenes como personas de recursos. A través de una sesión de programas de entrevistas, competencia comercial, actuaciones musicales, para actividades en el stand, los estudiantes fueron presentados al papel estratégico de Kai en el desarrollo nacional.

El Director de Desarrollo de Negocios y Negocios de PT Kai, Rafli Yandra, enfatizó la importancia de la contribución de la generación más joven. «La generación más joven es una parte importante de la transformación que se está llevando a cabo Kai. A través de Kai va al campus, queremos desarrollar cercanía y abrir un espacio de colaboración para que las nuevas ideas de los estudiantes puedan inspirarse en nuestra innovación de servicios», dijo, citado a partir de la declaración oficial el lunes 22 de septiembre de 2025.

Además de introducir el programa, Kai también enfatizó el valor de la sostenibilidad e innovación en la era digital. La tecnología como boletos digitales, aplicaciones de acceso KAI e integración de transporte se explican como ejemplos de servicios que lo hacen más fácil para los usuarios.

Esta actividad también abrió espacio para que los estudiantes discutan directamente con el equipo de recursos humanos de Kai. Los participantes obtuvieron información sobre la cultura laboral y los valores morales de la empresa que se convirtieron en la base de Bumn.

En una serie de eventos, Kai también presenta Kainnovation Challenge. Esta competencia desafía a los estudiantes a crear ideas de negocios, servicios, productos, a la digitalización para apoyar el futuro del transporte ferroviario.