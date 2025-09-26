Colaboración de Indonesia-Corea, Río Dewanto filtró el papel de desafiarlo en la película de la justicia (el veredicto)

Yakarta, Viva – Actor famoso Río Dewanto Finalmente abrió su voz sobre el papel de desafiarlo como Raka en su última película, Justice (el veredicto). Esta película es un proyecto de colaboración único que reúne al director indonesio Yusron Fuadi y al director coreano Lee Chang Hee.

En una conferencia de prensa sobre la película de justicia, el miércoles 24 de septiembre de 2025, Río Dewanto compartió su perspectiva sobre el personaje de Raka que interpretó. Hizo hincapié en que Raka no era un personaje fácilmente compartimentado como protagonista o antagonista. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Lo interesante de interpretar a Raka no siempre es humano es un protagonista y antagonista. Hay una razón. Para mí, cuando me enfrento a eso, hago lo mismo que mi propia forma de obtener justicia», dijo Rio Dewanto.

La película de la justicia (el veredicto) presenta una historia dramática donde el personaje Raka está decidido a secuestrar un juicio. Esta acción extrema que hizo para luchar por la justicia para su esposa. Directamente, Raka tuvo que tratar con Timo, un abogado interpretado por Reza Rahadian, quien en realidad defendió al presunto partido detrás del sufrimiento de la esposa de Raka.

Río Dewanto reveló que Raka tenía la capacidad y el apoyo para lanzar la acción. Incluso hizo brevemente una declaración entusiasta sobre esta oportunidad única.

«Por cierto, Raka tiene la capacidad de golpear un tribunal con apoyo detrás. ¿Cuándo más puedo golpear el juicio?» El esposo de Atiqah Hasiholan continuó.

Además de los desafíos de los personajes, Río Dewanto también se siente orgulloso de poder trabajar bajo la dirección de dos directores a la vez. Según él, esta nueva experiencia se convirtió en un aprendizaje valioso que lo ayudó a profundizar su carácter.

«La cooperación con estos dos directores también aprendió para mí. Trabajar con el director coreano que tiene un profesional, no significa que Mas Yusron no exista, sino que es diferente de Lee, que tiene asuntos técnicos y de guión gráfico, sino con la predicación, el diálogo y el drama, etc.», explicó Río.

Sin embargo, Río Dewanto no descargó que la película de justicia tenga sus propios desafíos. La mayoría de las escenas de la película están ubicadas en la sala del tribunal, lo que le exigió mantener la intensidad de la actuación.

«El desafío es donde hace la escena, especialmente en la sala de prueba, no es monótono porque el 60-70 por ciento está en la sala de prueba», concluyó Río Dewanto.

La película de la justicia (el veredicto) está programada para mostrar y estar listo para sacudir los cines en Indonesia a partir del 20 de noviembre de 2025.