Cola serpenteante en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek, área de descanso km 57 abierta y cerrada forzada

Karawang, VIVA – Se observó que el flujo de tráfico en la autopista de peaje Yakarta-Cikampek, en la zona de Karawang, Java Occidental, era intenso durante el día festivo. NatalJueves 25 de diciembre de 2025. La densidad se produjo debido al aumento del volumen vehicular desde la mañana.

Policía de Karawang también realizar ajustes de apertura y cierre área de descanso KM 57 de la autopista de peaje Yakarta-Cikampek, debido a la larga cola de vehículos que se dirigían a la zona de descanso, provocando congestión en la autopista de peaje.

El jefe de policía de Karawang, AKBP, Fiki Novian Ardiansyah, dijo que los arreglos para abrir y cerrar el área de descanso del KM 57 en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek se llevaron a cabo como medida para anticipar la densidad de vehículos.

Mientras tanto, la condición del Área de Descanso del Kilómetro 57 se registró llena con alrededor del 70 por ciento de la capacidad total de 600 vehículos. Aunque no ha habido acumulación de incidentes, los agentes siguen instando a los automovilistas a limitar su tiempo de descanso.



Jefe de policía de Karawang, AKBP Fiki Novian Ardiansyah

«Si la capacidad del área de descanso está casi llena, la cerraremos temporalmente. Sin embargo, en este momento todavía estamos monitoreando y aún no la hemos cerrado», dijo AKBP Fiki.

El jefe de policía de Karawang hizo un llamamiento a los viajeros para que no descansaran demasiado en la zona de descanso. El tiempo de descanso se limita a un máximo de 30 minutos para que los vehículos puedan turnarse y no provocar amontonamientos.

«Hemos asignado personal móvil para vigilar la zona de aparcamiento, para que ningún vehículo se detenga demasiado tiempo. El objetivo es que otros viajeros también puedan utilizar las instalaciones de la zona de descanso», afirmó.

Además, los camiones con cargas en el triple eje fueron desviados a rutas arteriales para reducir la congestión en la autopista de peaje Yakarta-Cikampek.

Los agentes instan a los usuarios de la carretera a que sigan cumpliendo las instrucciones sobre el terreno y planifiquen bien sus viajes para viajar sin problemas y de forma segura durante las vacaciones de Navidad.

Para reducir la congestión, la policía de Karawang implementó ingeniería de tráfico en forma de un sistema de contraflujo de un carril en la ruta B hacia Cikampek, desde el kilómetro 47 al kilómetro 65.

Se implementó el contraflujo debido al gran volumen de vehículos que pasaban desde la mañana.

Según datos de la policía de Karawang, el número de vehículos que pasan por esta carretera de peaje alcanza unos 5.900 vehículos por hora. Esta cifra supera el umbral normal, es decir, 5.500 vehículos por hora, por lo que el tráfico no puede fluir con fluidez.