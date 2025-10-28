Coincidiendo con Costa de Marfil, la capital de la Selección Indonesia Sub-17 afronta el Mundial 2025

Dubái, EN VIVO – Equipo Selección Nacional de Indonesia Sub 17 muestra nuevamente avances prometedores en la preparación para Mundial Sub-17 2025.

Después de sufrir una estrecha derrota por 1-2 ante Paraguay Sub-17 el sábado (25/10) en Dubai, supieron recuperarse y sellar un empate 0-0 contra Selección de Costa de Marfil Sub-17 el lunes siguiente por la noche.

En el partido contra Paraguay Sub-17, Garuda Muda se adelantó en el primer tiempo, pero luego cedió en el segundo tiempo y finalmente cedió 1-2.

Estos resultados son un material de evaluación importante para el entrenador Nova Arianto y su equipo, especialmente en términos de mantener la excelencia y aumentar la consistencia hasta el pitido final.

Tras esa derrota, el equipo se enfrentó a Costa de Marfil sub-17 y consiguió empatar sin goles. El éxito de mantener la portería limpia de un equipo africano que tiene un alto nivel físico e intensidad es una señal positiva para los preparativos para el torneo principal.

Pero, por otro lado, no poder marcar un gol es una nota que hay que abordar inmediatamente antes de entrar en la competición real.

Aún a la espera de un último test, Indonesia se enfrentará a Panamá Sub-17 el miércoles (29/10) en Dubai, en el que será también el último ‘calentamiento’ antes del Mundial.

En la fase de grupos del Mundial Sub-17, la selección de Indonesia estará en el Grupo H, junto a Brasil Sub-17, Zambia Sub-17 y Honduras Sub-17. bola.com+1 Este grupo es bastante difícil: Brasil es el claro favorito combinado con Zambia, que tiene una gran fuerza física, y Honduras, que tiene un potencial oculto.

Con los diversos resultados de estas pruebas, la Selección Nacional de Indonesia Sub-17 ha demostrado dos cosas: una, que tiene una defensa cada vez más ordenada y puede proteger la línea defensiva bajo presión; y dos, que la primera línea aún necesita logros concretos en términos de oportunidades de ejecución. Para ser piadoso en un grupo difícil, la combinación de una defensa sólida y productividad de goles será crucial.

Para Nova Arianto y su equipo, este momento de prueba es un «vaso» para medir la preparación (tanto mental como táctica) antes de dirigirse al escenario de la Copa Mundial. Con un empate contra Costa de Marfil, tienen un punto de apoyo para afrontar el partido decisivo contra Panamá y luego desafiar a tres fuertes oponentes en Qatar.