Coen de Jacksonville Jaguars abre sobre la defensa y la línea O

El Jaguars de Jacksonville cayó al Pittsburgh Steelers En el primer juego de pretemporada del equipo el viernes por la noche 31-25. Pero, como con cualquier juego de pretemporada, el resultado final realmente no importa. Especialmente con un equipo como los Jaguars que Ganó cuatro juegos todo el año pasado.

Y cuando estás redactando el quinto en general, tienes muchos problemas. En primer lugar, comience con una defensa que fue 31 en la NFL La temporada pasada en yardas por juego. Eso no pondrá sonrisas en muchas caras.

«Creo que estábamos jugando un poco sueltos [with] algunos de nuestro sistema de cobertura » El entrenador en jefe Liam Coen dijo después del juego. «Estaba un poco decepcionado con el tercer tercio y dos, creo que fue, donde estábamos jugando tres profundos en esa situación. Salimos de la cobertura para dar una Omaha (audible) fácil, eso fue un poco frustrante de ver».

Jacksonville Jaguars está implementando un nuevo sistema defensivo

Los Jaguars limpiaron la casa esta temporada baja. Agregaron un nuevo gerente general en James Gladstone y un nuevo entrenador en jefe en Coen. Con ese nivel de cambio, uno podría esperar que se implementen nuevos sistemas.

Anthony Campanile es el nuevo coordinador defensivo y es su primer bocado en esta manzana en la NFL. Anteriormente pasó la temporada 2024 como entrenador de apoyadores/coordinador del juego de carrera para el Packers de Green Bay. De acuerdo, parece un gran salto, pero todos tenemos que comenzar en alguna parte.

«Esas son algunas cosas cuando juegas un nuevo sistema, ¿verdad? Estaban jugando mucha cobertura de hombre durante el último año aquí», dijo Coen hablando sobre el nuevo sistema de Campanile. «Estoy jugando mucha más cobertura de zona, así que a menudo casi comienzas a hacer demasiado a la otra forma, donde estamos renunciando a mucha hierba y un poco de espacio, así que imagino que queremos pedirles a estos tipos que se pongan un poco más pegajosos».

Coen estaba contento con la línea ofensiva

Con cualquier equipo joven y perdido, es fácil preguntarse de inmediato sobre la competencia de la línea ofensiva. Especialmente cuando tienes un mariscal de campo en primer lugar en Trevor Lawrencey otros primeros rondores como receptores abiertos Brian Thomas y Travis Hunter y corriendo Travis Etienne. Si la línea O hace su trabajo, estos tipos deberían ser geniales, ¿verdad?

Bueno, ese no ha sido el caso. La línea ofensiva de los Jaguars estuvo empatada en el séptimo lugar en la NFL la temporada pasada con 32 capturas cedidas y eso es bastante sólido. El viernes por la noche, la línea no renunció a ningún saco, pero Coen no estaba demasiado emocionado con el bloqueo de la carrera.

«Pensé que cero sacos siempre es bueno tener», dijo Coen. «No sentí que los quarterbacks estuvieran bajo el coño hasta el final de allí donde lo sentiste. Sabes, no pensé que tuviéramos un gran movimiento en el juego de carrera, pero pensé que intentamos apoyarnos un poco y tener algunas buenas carreras».

«Me gustaría poder vernos, ya sabes, ejecutarlo mejor que nosotros, pero me complació su esfuerzo general. Pensé [offensive line coach Shaun Sarrett] Tuve una gran comunicación con esos tipos, y hicieron lo mejor que pueden, pero definitivamente podemos ser mejores allí «.