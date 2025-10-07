Cody Johnson cancela las fechas de la gira restantes de 2025 después de la ruptura del tímpano

Cody JohnsonUno de los principales contendientes para los próximos premios CMA, dice que ha tenido que cancelar las fechas restantes en su actual Tour Arena debido a un tímpano roto que requiere cirugía inmediata.

La estrella del country, que acaba de elegir su primera nominación a CMA para el artista del año, dio la noticia sobre las cancelaciones y compartió su emergencia de salud en sus redes sociales.

«Es con un corazón muy pesado que tengo que compartir el resto de las actuaciones de conciertos de este año no podrán suceder», escribió Johnson. «Mientras lucha contra una infección severa respiratoria superior y sinusal, exploté mi tímpano. La gravedad de la ruptura significa que debo someterme a una cirugía inmediata. El proceso de curación tomará muchas semanas y no es posible cantar durante este tiempo».

Agregó: «Sin la cirugía, mi tiempo de inactividad podría ser meses. Rezo por curación completa para poder recuperarme y volver a hacer lo que amo. Gracias a COJO NATION por el amor y el apoyo ahora, y siempre».

Además, publicó un mensaje de video con un vendaje sobre su oído izquierdo, diciendo que estaba «en casa de la cirugía y salió bien, lo mejor que podrían haber esperado».

A Johnson le quedaban seis fechas para ir en su horario este año, todos en arenas o en festivales: 18 de octubre en Pittsburgh, 24-25 de octubre en Birmingham, el 31 de octubre en Lousiana’s Boots in the Bayou Festival, el 8 de noviembre en Phoenix y el 5 de diciembre en Las Vegas.

Su explosión social dijo que «estén atentos para un correo electrónico de sus proveedores de boletos para obtener más detalles».

A mediados de septiembre, Johnson había cancelado espectáculos en Columbus debido a problemas de salud. Él escribió entonces: «Llegué a casa el lunes después de que mis shows en Nebraska se sintieran bien. El martes, sentí que estaba con un resfriado leve. Tomé todas las precauciones que pude: IV, medicamentos, incluso sudados en la sauna … desafortunadamente hoy me desperté sin una voz cantante: tos severa, ardor y pollo». Dijo entonces que su equipo estaba trabajando en reprogramar esos espectáculos para 2026.

Todavía no se sabe si Johnson se recuperará suficientemente para aparecer en el CMA el 19 de noviembre, donde, como uno de los principales nominados, se espera que reciba una invitación de primera llamada para realizar. Los representantes de Johnson no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Johnson está nominado para cuatro CMA, la mayoría de cualquier artista masculino. Además del artista del año, está listo para el vocalista masculino del año, el evento musical del año y el video musical del año (los dos últimos para su dúo con Carrie Underwood, «I’m Gonna Go Love You»).

Además de sus nominaciones a CMA, Johnson estuvo en las noticias recientemente cuando fue anunciado como uno de los tres principales para el Festival Stagecoach de abril en California, junto con Post Malone y Lainey Wilson. La próxima fecha actualmente en su horario es el 14 de febrero en Louisville.