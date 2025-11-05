Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) no revelar ningún código ‘7 niños‘ en casos sospechosos extorsión que atrapa gobernador de riau Abdul Wahid (AW). Abdul ha sido designado como sospechar en ese caso.

Inicialmente, este caso ocurrió en mayo de 2025 cuando el Secretario del Servicio PUPR PKPP de la provincia de Riau con las iniciales FRY se reunió con seis Jefes de UPT Regiones I-IV, Servicio PUPR PKPP.

En la reunión se discutió la cuestión de proporcionar una remuneración del 2,5 por ciento a los hermanos de AW.

El vicepresidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Johanis Tanak, reveló que la tarifa se otorgó después de un aumento en el presupuesto de 2025 asignado a la UPT para carreteras y puentes para las regiones I-VI del Servicio PUPR PKPP, que originalmente era de 71,6 mil millones de IDR a 177,4 mil millones de IDR.

Además, RFY transmitió los resultados de la reunión a MAS, siempre jefe del Servicio PUPR PKPP Riau. Sin embargo, el MAS, que representa a AW, pidió una comisión del 5 por ciento.

«El hermano MAS, que representa al hermano AW, pide una tarifa del 5 por ciento, 7 mil millones de rupias», dijo Tanak en una conferencia de prensa el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Respecto a esta tarifa, Abdul Wahid también transmitió la amenaza de destitución o traslado de funcionarios dentro del Servicio PUPR que no pudieran cumplir con la solicitud.

«Aquellos que no cumplan con esta orden serán amenazados con la destitución o el traslado de sus puestos. Entre el servicio PUPR PKPP Riau esta solicitud se conoce como cuota preman», enfatizó Tanak.

Al final se acordó que la tarifa para AW era del 5 por ciento o 7 mil millones de rupias.

«Los resultados de la reunión se informaron al Jefe del Servicio PUPR PKPP Riau utilizando el lenguaje de 7 códigos de barras», dijo Tanak.

Abdul Wahid no ha recibido el importe completo. Pero han recibido pagos tres veces superiores a la tarifa total acordada de 7.000 millones de IDR.

En primer lugar, en junio de 2025 recibirá 1.600 millones de euros. Seguido de agosto de 2025 por valor de 1.200 millones de IDR y noviembre de 2025 por valor de 1.250 millones de IDR.