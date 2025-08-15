Coco Jones en el álbum debut Deluxe, Alicia Keys Collab and Engagement

A veces, Coco Jones no puede creer ¿Qué tan lejos ha llegado en tan poco tiempo? «Simplemente me emociona realmente soñar más grande y tomar cualquier límite que tenga de mí mismo», le dice Variedad En la víspera de la edición de lujo de su álbum debut «Why Not More?» «Porque cuando no podía decirme a mí mismo, iba a hacer estas canciones que abrirían la puerta, hice lo que se sintió bien en ese momento. Eso es algo que puedo hacer constantemente».

La joven de 27 años ha aprendido a confiar en sus instintos a lo largo de los años, primero como una joven estrella de Disney y posteriormente como un advenedizo de R&B. En los últimos años, la nativa de Tennessee se ha grabado un espacio para sí misma en el género como artista único y talentoso, no solo como cantante, sino también como actor, interpretando a Hilary Banks en la serie «Bel-Air». Ha recibido co-firmantes de colaboradores, incluidos Justin Timberlake y Babyface, y obtuvo siete nominaciones al Grammy, incluida una victoria para la mejor actuación de R&B en la ceremonia 2024 con su gran éxito «ICU».

Después de lanzar su debut «¿Por qué no más?» En abril, Jones es, sí, dar aún más con una edición de lujo (titulada apropiadamente «¿Por qué no más? (¡Más!)») Que llegó hoy. Las ocho canciones adicionales amplían el alcance de su primer disco, promocionando un codiciado remix de Alicia Keys de «Other Side of Love» y se presenta de Leon Thomas y Lady London.

Para conmemorar el lanzamiento, Jones habló con Variedad Acerca de la interpolación de Brandy para una de las pistas del álbum Deluxe, la revisión de nombres de Chappell Roan en otro y planea su boda después de comprometerse con Donovan Mitchell el mes pasado.

Pusiste «¿Por qué no más?» A principios de este año, y ahora hay aún más. ¿Fueron estas canciones que grabaste durante el proceso inicial de grabación del álbum?

Sí. Grabé muchas canciones y algunas de ellas sentí que no era el momento adecuado para que salieran, pero siempre tenían un lugar realmente fuerte en mi corazón. Esas son algunas de las canciones que estarán en el lujo.

¿Cómo crees que esto continúa contando la historia de «¿Por qué no más?»

Se expanden a diferentes géneros, especialmente una canción como «Easy» que tiene un rumbo country. Creo que «Deleted» es sonicamente una canción más triste y más melancólica. Aunque no quería eso en mi álbum inicial, todavía quería apoyarme en la tristeza en algún momento. Se toma ese tema de no contener o no colocar un límite en su álbum o su género con estas canciones adicionales.

Con la interpolación de Britney Spears en el «sabor» y la inspiración de otros géneros, ¿es su intención hacer un registro que refleje no solo una cosa, sino muchos aspectos diferentes de su gusto?

Mi intención era actuar sin miedo. Para mí, no quería que la gente estuviera molesta, como oh, aprendí sobre ti como esta chica «icu» y ahora quieres ser sexy y inspirada en el pop. No quería que la gente estuviera molesta con mis elecciones, así que para mí, mi intención era no vivir para la gente sino vivir para mí.

Alicia Keys está en la nueva versión de «Otro lado del amor». ¿Cómo te conectaste?

Honestamente, no puedo decirte exactamente cómo nos conectamos porque a Alicia y yo nos hemos visto al pasar varias veces y siempre ha sido una vibración increíble. Pero, para mí, de la nada. Me dijeron que Alicia quería hablar conmigo, y siempre estoy buscando cualquier tipo de mentor, sabiduría o experiencia para ayudarme. Tomaré todo lo que pueda obtener. Así que pensé, demonios, sí. Pero no sabía que eso nos llevaría a trabajar juntos. Estaba feliz de sentarme durante la cena y hacer preguntas. Simplemente lo hicimos muy bien y le pregunté si estaría a trabajar en algo, y hablamos sobre el «otro lado del amor» y haciendo un remix y realmente gravitó hacia el disco.

¿Qué tipo de preguntas le haces a Alicia Keys en una cena?

¿Qué ha aprendido? ¿Qué volvería y haría de manera diferente, cómo lo equilibra todo y todavía es feliz? Honestamente, realmente, porque creo que en cualquier pasión, el trabajo de todo puede superar que alguna vez fue un sueño y una pasión. Así que me gusta preguntarle a las personas que lo han estado haciendo durante mucho tiempo cómo mantienen la pasión.

¿Qué conclusiones tuviste de esa conversación?

Pienso en un lado, siempre terminas donde se supone que debes terminar. Entonces, el pensamiento excesivo es una pérdida de tiempo. En el otro lado, realmente debes mantener tu voz interior fuerte, lo más fuerte posible. Es importante tener un gran equipo y otros comentarios, pero esa voz que tiene es crucial para su éxito.

Interpolas «Angel en disfraz» de Brandy para «¿Es mío»? ¿Qué inspiró eso?

Esa es una canción que hice hace un par de años y la toqué en Instagram, y no hago muchos adelantos de Instagram, pero este día había decidido hacerlo. Y mis fanáticos se estaban volviendo locos hablando de Drop It. Entonces, es como para ellos, ¿sabes?

Tienes que resolver este debate que ha estado en línea: «Luna llena» o «Afrodisiac?»

Eso es difícil, ni siquiera puedo mentirte. Pero para mí, es «luna llena». Solo porque en ese momento, era una introducción diferente al R&B y yo era la mayoría de edad, pero también fue el momento para mí lo que realmente lo hizo. Si tiene ese efecto nostálgico, solo alcanza de manera diferente. Aunque ambos son clásicos.

Usted mencionó «fácil» y cómo hay una influencia de Nashville, y obviamente tiene raíces en Tennessee. ¿Por qué fue importante para ti traer ese estilo al disco como ese?

Creo que porque es auténtico. Esa es una de las cosas más importantes que este mundo necesita y busca. Los trucos pueden ser esto y aquello y están aquí y allá, pero es difícil encontrar autenticidad. Entonces, debido a que realmente soy de Nashville y estoy realmente inspirado por la música country, realmente quería una pieza de eso en mi primer proyecto de alguna manera.

También hay una referencia de Chappell Roan en «Passport». ¿Qué te inspiró a nombrarla y hacer referencia a su canción?

Para mí, eso es parte de mi vida. Canto a R&B y lo he hecho toda mi vida, pero también tengo una gran y grandeé tiempo en el que estaba inmerso en el pop y todo el mundo de Disney Channel es muy pop, burbuja en todo caso. Entonces, en mi vida real, escucho a todas las chicas. Escucho Summer Walker y escucho a Chappell Roan. Quiero gritar a todas las chicas que me inspiran. Eso es básicamente lo que quería hacer, para mostrar mi gama. Como, escucho a todas las chicas, gracias.

Una de las cosas que se destaca sobre su música es que no tiene miedo de ser referencial, gritar a otros artistas y muestras de discos que son familiares, sino de interpretarlos de una manera nueva. ¿Por qué es importante para ti atraer esas influencias a tu música?

Creo que es porque tienes que dar crédito donde se debe. No creo que sea justo actuar como si nunca hubieras sido inspirado por nadie, nunca has probado nada. Eso no es justo. Creo que muchas de las personas que vinieron antes que yo, caminaron o corrieron para que yo pudiera correr, y depende de mí al menos educar a aquellos que pueden no conocer la referencia o el plan original. Depende de mí educar si me estoy inspirando en ellos. Eso es lo menos que puedo hacer.

Aparte de la música, tienes la cuarta temporada de «Bel-Air». ¿Lo estás filmando ahora mismo?

Literalmente, acabamos de terminar nuestros últimos días, amigo, el otro día. Fue tan emocional. Porque no soy un crybaby en el trabajo. Estoy como, no siento cosas en el trabajo, me interpongo, gracias. Pero cuando estaban como si eso sea una foto. Coco JonesSe sentía como si los últimos cuatro años me dijeron en la cara y todos los máximos de ser Hilary y todo el tiempo en el que tuve que esforzarme porque me salía del set y iría directamente al estudio porque quería que la música estuviera lista, así que tenía que hacer todas las cosas, sentí que me abofeteaba. Es como si tuvieras un bebé. Esa fue lo más difícil de todos. Estoy muy feliz, muchas gracias y wow, realmente, realmente me llevé al límite. Grita a Corbin Bleu.

¿Es difícil para ti pasar de esta experiencia en tu vida?

No diría que es difícil para mí. Diría que siempre quiero tener algo que esperar. Sería difícil si no tuviera sueños y metas más grandes para mí. Sería difícil si este fuera el más alejado que podría creer por mí mismo. Sería difícil si sintiera que eso fue lo mejor que me pasará. Pero eso no es lo que creo. Creo que estoy empezando y hay mucho más por hacer, así que no, sigo adelante con gratitud y me muevo al infierno.

Además, felicitaciones por su compromiso. ¿Ya estás pensando en planificar una boda?

Sí. Creo que es importante para mí tener mi vida de Coco y mi vida de Courtney y quiero darles ambos energía. Así que sí, definitivamente tengo mis tableros de Pinterest cargando, tengo mis inspecciones y siento que es muy interesante porque hago eventos todo el tiempo. Y entonces soy como, vestuario, fotos, glamour … hola, un día regular para mí. Pero sigo tratando de recordarme, no. Esto es lo de Courtney y esto es diferente, esto no es trabajo. Este es un momento personal que es importante y no se desensibiliza porque es otro vestido y otro look y otro glamour. Es una boda, ¿de acuerdo? Entonces es diferente.

Tienes fechas de gira internacionales el próximo mes. ¿Qué estás imaginando para el resto del año?

Quiero entrar en el modo de grabación y terminar el «¿Por qué no más?» Haga una gira con una explosión y luego realmente quiero tener este próximo mundo en mi cabeza e intentar materializar eso. Y disfruta de las vacaciones. Esté con mi familia y pase el tiempo de inactividad que siento que se ha ganado, seguro.