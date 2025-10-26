Pobrecito, VIVA. – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) recuerda a todos los gerentes de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) prestar atención a los procedimientos operativos estándar (POE) para el procesamiento de materias primas para comidas nutritivas gratuitas (MBG) para evitar que esto suceda envenenamiento.

El subdirector de BGN Sony Sanjaya en la ciudad de Malang, Java Oriental, dijo el domingo que uno de los SOP que debe implementarse es el uso de galones de agua para cocinar el menú MBG.

«Ya existen POE y órdenes que no son negociables, como hervir, cocinar se debe utilizar agua en botellas de un galón cuya higiene esté garantizada», dijo Sony.

El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

Luego, cada gerente y empleado de la cocina de SPPG o MBG debe garantizar la limpieza. bandeja de comida o ompreng que se utiliza como recipiente para menús de comida inmediatamente después de su uso.

Explicó, luego de que el contenedor del menú MBG fue devuelto al SPPG, los oficiales tuvieron que lavarlo minuciosamente para luego continuar con el proceso de esterilización.

«Normalmente lo que se utiliza es un horno de calentamiento», dijo.

BGN también ha colaborado con Asociación Internacional de Chefs Brindar asistencia a los oficiales de cada SPPG cuya edad operativa aún sea inferior a dos meses.

La asociación de chefs desplegará chefs para aumentar la capacidad de los funcionarios del SPPG en el procesamiento de alimentos, priorizando los aspectos de higiene y salud.

Aparte de eso, Sony afirmó que BGN también continúa realizando evaluaciones todos los días para mejorar la gobernanza en cada SPPG, para que no haya más casos de intoxicación.

El proceso de evaluación tiene como objetivo garantizar que cada mecanismo operativo del SPPG no viole las reglas, desde la calidad y el procesamiento de las materias primas, la presentación hasta la puntualidad de la distribución de los paquetes de MBG a los beneficiarios.

De hecho, BGN cerró inmediatamente temporalmente el SPPG cuyo menú MBG, según se informó, era un desencadenante de intoxicación y se llevó a cabo una investigación utilizando determinados mecanismos.

«ada alimentos de seguridad «Su función es comprobar si contiene bacterias o algo así», dijo. (Hormiga)

