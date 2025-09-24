COCHOS CON EL DEPARTAMENTO DE TNI A TRAVÉS DEL CORREDOR TRANSAKARTA 13 PASA DE PASA, PUSPOM





Yakarta, Viva – Dos móvil Jugar el servicio TNI Grabado por la cámara que pasa Ruta layang Corredor 13, que en realidad es utilizado específicamente por el bus Transjakarta.

Respondiendo a eso, el Jefe de General de Brigada (Mar) Freddy Ardianzah dijo que su partido había coordinado con el Tni Puspom para verificar la verdad de la información.

«Todavía estamos buscando y hemos coordinado con el TNI Puspom», explicó Freddy cuando se confirmó, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Afirmó que los soldados que se probaron que violaban las reglas de tráfico serían sancionados de acuerdo con las disposiciones.

Ese paso, dijo Freddy, así como un recordatorio de que cada miembro del TNI fue disciplinado para obedecer la ley.

«El TNI está cometido, cada soldado debe obedecer la ley y ser un ejemplo para la comunidad», dijo.

Freddy también reveló que el personal de TNI había sido colocado en varias rutas de Transjakarta para evitar violaciones similares.

«Hemos asignado miembros en varios puntos de autobuses como un paso anticipatorio», agregó.

