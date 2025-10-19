Coche usado Rp. 100 millones antimercado, cómodos y eficientes en combustible

Yakarta, VIVA – Para algunas personas, comprar auto usado no sólo buscar un medio de transporte, sino también un vehículo único y diferente a la mayoría. Si está aburrido de mirar los mismos autos usados ​​viejos como Agya, Ayla o Brio, resulta que con un presupuesto de alrededor de 100 millones de IDR, todavía hay muchas opciones de autos usados ​​anticonvencionales que siguen siendo geniales, cómodos y eficientes en combustible.

Lea también: Sin complicaciones en estacionamientos estrechos: monovolumen económico con puertas correderas a partir de 100 millones de IDR



Curiosamente, algunos de estos modelos incluso tienen características y rendimiento superiores a la media de los coches de su clase. Las siguientes son recomendaciones para autos usados ​​por valor de 100 millones de IDR que no están en el mercado, adecuadas para aquellos de ustedes que quieren lucir diferentes en las calles, resumen de VIVA Otomotif del domingo 19 de octubre de 2025.

1. Suzuki SX4 crossover (2008-2012)

Lea también: ¿Todavía vale la pena usar el Honda Brio 2016 en 2025?



El Suzuki SX4 es una opción atractiva para aquellos que desean un automóvil estilo SUV pero aún compacto. El diseño es resistente, el manejo estable y el motor de 1,5 litros es conocido por su terquedad. Las unidades usadas de 2010 a 2012 se pueden encontrar actualmente en el rango de 95 a 110 millones de IDR, según el estado.

2. Ford Fiesta (2013-2015)

Lea también: Hyundai promete que sus coches usados ​​seguirán teniendo un alto valor



Este hatchback de Europa tiene un diseño elegante y un motor con gran capacidad de respuesta. Las variantes de 1,4 y 1,6 litros son conocidas por su sólido manejo y características completas, desde controles de audio en el volante hasta ABS. El precio usado se sitúa ahora entre 90 y 105 millones de IDR y es adecuado para jóvenes que quieren lucir diferentes.

3. Chevrolet Giro (2014-2016)

Para las familias jóvenes, el Chevrolet Spin podría ser una alternativa anticonvencional al Avanza o Xenia. Este coche ofrece una cabina espaciosa, un motor diésel económico y una suspensión suave típica de los coches europeos. Las unidades usadas se venden ahora desde 95 millones de IDR.

4. Nissan Livina X-Gear (2013-2015)

Basado en el Grand Livina pero con un aspecto más deportivo y una carrocería estilo crossover, el Nissan Livina X-Gear merece ser llamado un automóvil familiar único. El motor de 1,5 litros es eficiente y potente. El precio de mercado actual ronda los 100-115 millones de IDR.

5. Kia Río (2013-2016)

Este coche procedente de Corea es conocido por su diseño elegante y sus características modernas. La variante con puerta trasera tiene un aspecto atractivo y rara vez se ve en la carretera. Con un interior confortable y un motor económico de 1,4 litros, puedes conseguir un Kia Rio usado en el rango de IDR 95-110 millones.

Los autos anteriores podrían ser una opción para aquellos que quieran verse diferentes sin tener que gastar mucho dinero. Sin embargo, antes de comprar, asegúrese de verificar el estado del motor, las patas y la disponibilidad de repuestos, especialmente para marcas que ya no circulan activamente en Indonesia.