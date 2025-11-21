Coche SUV de edición limitada Rp. 1,09 mil millones debutan en GJAW 2025

Tangerang, VIVA – Vado RMA Indonesia celebró oficialmente su 25.º aniversario en Indonesia con el lanzamiento de una edición especial del 25.º aniversario del Ford Everest Titanium de próxima generación. El lanzamiento de este modelo exclusivo tuvo lugar en el evento Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 que se celebró en ICE BSD del 21 al 30 de noviembre de 2025.

Lea también: Eche un vistazo al precio de los coches eléctricos Toyota fabricados localmente



Este impulso de un cuarto de siglo es una oportunidad para que Ford reafirme su compromiso de proporcionar vehículos de alta calidad y un servicio posventa confiable a los clientes indonesios.



Lanzamiento de la próxima generación del Ford Everest Titanium Edición 25 Aniversario en GJAW

Lea también: Toyota amplía su línea de electrificación con Veloz Hybrid y Urban Cruiser EV



El director regional de RMA Indonesia, Roelof Lamberts, dijo que el largo viaje de Ford en Indonesia es una prueba de la coherencia y dedicación de la empresa.

«Veinticinco años es un logro que refleja nuestro compromiso de acompañar siempre a los consumidores en Indonesia», dijo Roelof Lamberts en ICE BSD el viernes 21 de noviembre de 2025.

Lea también: Inaugurada oficialmente la exposición GJAW 2025: la industria automotriz de Indonesia muestra tendencias positivas



Edición Especial: Sólo 25 Unidades, Look Más Exclusivo

La edición 25 aniversario del Ford Everest Titanium de próxima generación se presenta como una edición muy limitada de solo 25 unidades disponibles en Indonesia. Este vehículo está diseñado con un paquete de accesorios. de primera calidad y toques de diseño que refuerzan su carácter atrevido SUV El buque insignia de Ford.

En términos de rendimiento, este SUV premium está propulsado por un potente motor A/T 4×4 Bi-Turbo de 2.0 L. La apariencia externa transmite una sensación llamativa y audaz a través del revestimiento Full Glossy Black en todo el exterior.

Estos detalles en negro brillante incluyen la parrilla delantera, el bisel de los faros antiniebla, la moldura del parachoques delantero, el espejo de la puerta, el riel del techo, la manija de la puerta y el burlete del vidrio de la puerta. móvil.

Además, este coche tiene una impresión dura que se ve reforzada por el uso de llantas de aleación de 20 pulgadas, también negras. Para mejorar la estética y la practicidad, también se incluye la característica premium Power Side step de Hamer.

Como automóvil de lujo, el conductor del Ford Everest Titanium de próxima generación será mimado con un volante ahora forrado en cuero Nappa de primera calidad. Mientras tanto, para los pasajeros, la comodidad en la segunda fila se ve facilitada por el sistema de pantalla táctil Android Rear Seat Entertainment (RSE) de 11,6 pulgadas.



Móvil Ford Everest Titanium de próxima generación Edición 25 aniversario de GJAW 2025

Hablando de precio, la edición 25 aniversario del Ford Everest Titanium de próxima generación se vende por 1.090 millones de IDR (OTR Yakarta), y los compradores pueden realizar pedidos directamente durante GJAW 2025.