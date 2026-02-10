Coche de 200 millones de IDR en IIMS 2026, el futuro de los vehículos eléctricos, al nuevo jefe de Toyota

Jacarta – Varios artículos sobre automoción publicados el lunes 9 de febrero de 2026 atrajeron la atención de los lectores. Los temas comienzan con la elección de un automóvil de Rp. 200 millones en IIMS 2026Desafíos y oportunidades para los vehículos eléctricos en Indonesia, a nuevas figuras en las filas del liderazgo. toyota. Aquí están los 3 artículos automotrices más populares:

Compre una Rp. 200 millones de coches en IIMS 2026, aquí están las opciones



Stand Suzuki di IIMS 2026

IIMS 2026 presenta una gran selección de automóviles con precios en el rango de 200 millones de IDR que son bastante atractivos para los visitantes. Se ofrecen diversos modelos de diversas marcas con prestaciones cada vez más completas, lo que hace que este segmento siga siendo atractivo para los consumidores. Leer más.

Eche un vistazo a los desafíos y oportunidades de los automóviles eléctricos indonesios

El desarrollo de los coches eléctricos en Indonesia sigue mostrando una dirección positiva, aunque todavía enfrenta varios desafíos. Este artículo analiza las oportunidades de mercado, la preparación de la infraestructura y los cambios en los hábitos de los consumidores que están comenzando a optar por vehículos ecológicos. Leer más.

El exsecretario Akio Toyoda es ahora el gran jefe de Toyota



Traspaso del cargo de CEO de Toyota de Koji Sato (izquierda) a Kenta Kon (derecha).

Cambios importantes se produjeron dentro de Toyota con la presencia de una nueva figura en el puesto directivo. Ahora se cree que una figura que anteriormente se conocía por ser cercana a Akio Toyoda desempeña un papel importante en la determinación de la futura dirección estratégica de la empresa. Leer más.