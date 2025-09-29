Cocadores de ventas y distribución de nombres de entretenimiento radial

Entretenimiento radial ha nombrado a dos ejecutivos de distribución veterana para dirigir sus operaciones de ventas y estrategia a medida que la empresa recién formada aumenta sus ofertas de contenido global.

Julie Dansker ha sido nombrada co-cabeza de ventas, distribución y estrategia y vicepresidenta ejecutiva de licencias globales y distribución internacional, mientras que Daniel Gagliardi asume el papel de co-cabeza de ventas, distribución y estrategia y vicepresidente ejecutivo de distribución digital de América del Norte. Ambos informan al director de ingresos y estrategias Johnny Holden.

Las citas vienen como radiales, que opera el Crisis cinematográfica y ¡Gritar! Estudios Las marcas bajo el respaldo de Oaktree Capital Management, busca expandir su huella en plataformas de transmisión y mercados internacionales con su biblioteca de más de 70,000 títulos.

«Julie y Daniel han construido carreras distinguidas en la industria del entretenimiento al impulsar asociaciones estratégicas, ventas y distribución con los principales estudios, plataformas de transmisión y emisores», dijo Holden en un comunicado. El ejecutivo señaló que su experiencia ayudará a «acelerar el crecimiento y refinar las estrategias para el éxito en las ventas y la distribución en las plataformas de todo el mundo».

¡Dansker se une desde Shout! Estudios, donde se desempeñó como vicepresidente senior de transmisión y estrategia de contenido, supervisando las licencias y la transmisión de ventas al tiempo que dirige estrategias de distribución de contenido en SVOD, AVOD y socios de transmisión. Ella fue instrumental en el lanzamiento de canales rápidos y la gestión de relaciones con socios de transmisión global. En Radial, encabezará los esfuerzos de distribución internacional y las operaciones de TVOD mientras expandirá la presencia de la compañía en nuevos mercados.

¡Durante su mandato en el grito! Studios, Dansker formó parte del equipo detrás de las producciones originales, incluidas las «Old Henry» de Tim Blake Nelson y «The Dead Don’t Hurt» de Viggo Mortensen.

Gagliardi aporta una amplia experiencia de transmisión de su papel anterior como vicepresidente ejecutivo de distribución y estrategia de transmisión global en Filmrise, donde administró asociaciones AVOD, SVOD y rápidas. Su nueva posición lo verá supervisar las licencias de la plataforma digital de América del Norte y administrar la cartera de Radial de 98 canales rápidos de propiedad y operación de más de más de 750 puntos finales a nivel mundial.

Antes de Filmrise, Gagliardi se desempeñó como jefe de contenido en Vudu (ahora Fandango en casa), construyendo el equipo de asociaciones de contenido de la plataforma y encargando producciones originales. También ocupó un papel vicepresidente en Lionsgate que supervisa la televisión y la distribución digital, donde obtuvo acuerdos de Avod con plataformas como Tubi, Plutón TV y Roku.

El catálogo de la compañía abarca el verdadero crimen, realidad, animación, acción, horror y otros géneros, posicionándolo como una de las bibliotecas de contenido independientes más grandes de la industria.