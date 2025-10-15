Cobrador de deudas viral y residentes se amotinan en West Bandung, una persona muere

Bandung, VIVA- Una conmoción entre grupos de cobradores de deudas (cobrador de deudas) y los residentes de la aldea de Cisomang, RT 01/RW 07, aldea de Wangunjaya, distrito de Cikalongwetan, regencia de West Bandung, terminaron trágicamente. Se informó que un residente que pretendía detener la golpiza murió el martes (14/10/2025).



La policía arresta a una bandada de cobradores de deudas. (Foto ilustrativa)

Este incidente quedó grabado por las cámaras de los vecinos y se viralizó en las redes sociales. En el video que circula se puede ver que hubo alta tensión entre ambas partes lo que derivó en violencia física.

El jefe de policía de Cimahi, AKBP Niko Nurallah Adi Putra, confirmó el incidente cuando lo confirmó el miércoles (15/10/2025).

«Así que es cierto que hace algún tiempo hubo una conmoción en la aldea de Wangunjaya, distrito de Cikalongwetan», dijo Niko en su declaración del miércoles (15/10/2025).

Según él, el incidente comenzó con los intentos de cobro de deudas por parte de un grupo de cobradores de deudas contra un residente de iniciales H (35). El cobro estaba relacionado con atrasos en cuotas que no habían sido pagadas por la esposa de H. Cuando los recolectores pasaron junto a H en un callejón, se desató una discusión que terminó en una paliza.

«Inmediatamente se produjo una discusión y tres personas golpearon y otras cinco obstaculizaron a los residentes que querían ayudar», explicó el jefe de policía.

La conmoción se está calentando. H logró escapar a Jalan Cisomang para pedir ayuda a los residentes. La familia de H, a saber, DH (40), SR (23) e Y (55), intentaron disolver la conmoción. Pero, lamentablemente, también se convirtieron en blanco de la violencia de los cobradores de deudas.

La víctima Y, que viajaba con SR en ese momento, se cayó después de que supuestamente los perpetradores patearon su motocicleta. Después de caer, Y caminó a casa quejándose de dolor en el pecho y dificultad para respirar.

Los residentes locales inmediatamente ayudaron llevándolo a la casa. Pero no mucho después, Y exhaló su último aliento.

La familia afirmó que Y tenía antecedentes de enfermedad cardíaca y decidió no realizar una autopsia.

La policía afirmó que estaba investigando este caso más a fondo y había identificado a los autores implicados en el incidente.

«En este incidente, la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Cimahi también arrestó a cinco personas y todavía está investigando sus respectivos roles», dijo.